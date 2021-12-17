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Yeşilçam Şarkılarıyla Nostaljik Bir Akşam

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, 20 Aralık akşamı, “Yeşilçam Şarkıları” başlıklı konserle müzikseverlere nostaljik bir akşam yaşatacak.

17 Aralık 2021 Cuma 10:07
Yeşilçam Şarkılarıyla Nostaljik Bir Akşam

Yeşilçam Şarkılarıyla Nostaljik Bir Akşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek konser, saat 20.00’de başlayacak. Hakan Talu yönetiminde gerçekleşecek konserde; Esra İpekçioğlu, Merve Utandı Kalkan ve Murat Avşar solist olarak yer alacak.

Esra İpekçioğlu

Merve Utandı Kalkan

Türk musikisinin seçkin eserlerini her ay dinleyiciyle buluşturan, CRR Türk Müziği Topluluğu bu ay unutulmaz Yeşilçam şarkılarından oluşan bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak. Topluluk, Türk sinema tarihinin başlangıcından itibaren filmler için bestelenmiş şarkıları solo ve koro olarak seslendirecek. Konserde icra edilecek eserlerden birkaçı şu şekilde: Bestesi Mesut Cemil’e güftesi Nazım Hikmet’e ait “Martılar” ve “Kanatları Gümüş Yavru Bir Kuş”, bestesi Şekip Ayhan’a güftesi Orhan Veli’ye ait İstanbul’da Boğaz İçinde, güftesi Vecdi Bingöl’e bestesi Saadettin Kaynak’a ait “Mehtaba Bürünmüş Gece” beste ve güftesi Tanbûri Mustafa Çavuş’a ait  “Küçük Suda Gördüm Seni”.

Konser biletleri 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.
 

Anahtar Kelimeler:
Yeşilçam Şarkıları
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