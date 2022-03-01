YKKSY, Dünya Kadınlar Günü'nü şarkılarla karşılıyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Dünya Kadın Günü’nü Şarkılarla Karşılıyor

Büyük romanlarımızın unutulmaz kadın kahramanları… Hepimiz gibi onların da dillerine doladıkları, kulaklarından gitmeyen ya da onları anımsatan şarkılar var.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 5 Mart Cumartesi günü saat 17:00’da Loca’da düzenleyeceği dinletide Harf’ten ve Nota’dan dizisinin sanatçıları, romanlarımızın ünlü kadın kahramanlarını işte o şarkılar eşliğinde anlatacak.

Beyaz bir rüyayı andıran yüzüyle Nuran (‘Huzur’, Ahmet Hamdi Tanpınar), Selahattin kızı, Nüveyre'den doğma 47'li Emine (‘47’liler’, Füruzan), Göğsünde kocaman elmasla ‘Eşber’ okuyan, nazır kızı Süheyla (‘Üç İstanbul’, Mithat Cemal Kuntay), Canı gözükerekten konuşan Nermin (‘Tuhaf Bir Kadın’, Leylâ Erbil), Boğaziçi'nin en büyük yalılarından birinde, müzehheb emeller içinde Bihter, (‘Aşk-ı Memnu’, Halit Ziya Uşaklıgil), “İntihar etmeyeceksek içelim bari”, diyen Tezel (‘Bir Düğün Gecesi’, Adalet Ağaoğlu), duruşu bir resim gibi, soluk benizli, iri gözlü Günseli (‘Tutunamayanlar’, Oğuz Atay), saç tokasından, küpelerine bütün eşyası bir müzede sergilenen Füsun (‘Masumiyet Müzesi’, Orhan Pamuk)…

Büyük romanlarımızın unutulmaz kadın kahramanları… Hepimiz gibi onların da dillerine doladıkları, kulaklarından gitmeyen ya da onları anımsatan şarkılar var. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği bu dinletide Harf’ten ve Nota’dan dizisinin sanatçıları romanlarımızın ünlü kadın kahramanlarını işte o şarkılar eşliğinde anlatacak. Biletler Biletix’te: Tam: 25 TL, Öğrenci: 15 TL

Solist: Güzin Değişmez

Tanbur: Birol Yayla

Kemençe: Lütfiye Özer

Kanun: Taner Sayacıoğlu

Viyolonsel: Volkan Ertem

Hazırlayan-sunan: Nurinisa Eroğlu