YKKSY, Dünya Kadınlar Günü'nü şarkılarla karşılıyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Dünya Kadın Günü’nü Şarkılarla Karşılıyor
Büyük romanlarımızın unutulmaz kadın kahramanları… Hepimiz gibi onların da dillerine doladıkları, kulaklarından gitmeyen ya da onları anımsatan şarkılar var.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 5 Mart Cumartesi günü saat 17:00’da Loca’da düzenleyeceği dinletide Harf’ten ve Nota’dan dizisinin sanatçıları, romanlarımızın ünlü kadın kahramanlarını işte o şarkılar eşliğinde anlatacak.
Büyük romanlarımızın unutulmaz kadın kahramanları… Hepimiz gibi onların da dillerine doladıkları, kulaklarından gitmeyen ya da onları anımsatan şarkılar var. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği bu dinletide Harf’ten ve Nota’dan dizisinin sanatçıları romanlarımızın ünlü kadın kahramanlarını işte o şarkılar eşliğinde anlatacak. Biletler Biletix’te: Tam: 25 TL, Öğrenci: 15 TL
Solist: Güzin Değişmez
Tanbur: Birol Yayla
Kemençe: Lütfiye Özer
Kanun: Taner Sayacıoğlu
Viyolonsel: Volkan Ertem
Hazırlayan-sunan: Nurinisa Eroğlu