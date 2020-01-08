Yolcu dans tiyatrosu gala gösterimi, Şubat 2020’de ZORLU PSM’de!

Yaşatan ve yeşerten, gülümseyen ve gülümseten, kökü içimizden sonsuza uzanan, dünyayı kurtaracak biricik varlık “sevgi” iken, günümüzde dünyanın aydınlık yüzünü, sevgisizliğin yol açtığı yıkımla göremez hale gelmişken, Yönetmen-Koreograf Levon Taberyan, YOLCU dans tiyatrosu projesiyle, bizlere ışık tutmayı hedefliyor. Hem içimizdeki karanlığı, hem de gözümüzdeki perdeyi aralayabilmemiz, kaldırabilmemiz, sevgi ağacına yaslanıp o evrensel gücü; sevgiyi bütün iliklerimizde hissedebilmemiz, hayata sunabilmemiz için.

Pangaltı Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nin ev sahipliğinde ZORLU PSM’de 17 Şubat’da galası sahnelenecek olan YOLCU’nun nasıl doğduğunu ve bu gösteri ile neyi amaçladıklarını Taberyan, şöyle anlatıyor: “Hayat bir yolculuk ve hepimiz birer yolcuyuz. Yolculuk zor, yol uzun, insanoğlu yaşam kaynağını sevmeyi unuttu. Yaşamda bir anlam bulmamız gerekiyorsa, dünyayı ve yaşayan her varlığı kurtarmak istiyorsak, sevgi tek kaynak. Gönülleri dans tutkusuyla dolu, 24 dansçı arkadaşım ile yaklaşık birbuçuk yıldır bu proje üzerine çalışıyoruz. Bu proje ile kaybolan değerlerimize dikkat çekmek istedik. Hayat yolculuğumuzu severek deneyimleyeceğimiz mutlu bir dünya hayalimizi, izleyicilerimiz ile buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Ve bilmeliyiz ki, yaşamımızdaki mutluluk, düşüncelerimizin kalitesine bağlı, ruhumuz düşüncelerimize göre renk alıyor. Sevmeyi başarabildiğimizde ışık olacak yolumuz, aydınlanacak dünyamız. Şu an yaptıklarımız sonsuzluğu yaratıyor ve eğer ışığı iletmezsek, kendi gölgemizi, kendi karanlığımızı yaratacağız.”

1946 Yılında kurulan Pangaltı Lisesinden Yetişenler Derneği (PLYD), 74 yıllık yolculuğunda eğitim, sanat, edebiyat alanlarında derin izler bıraktı. Salt mezunlar derneği olmanın ötesinde, bir kültürün temsilcisi olan PLYD, bayrağı sürekli genç nesillere teslim ederek bir geleneğin devamını hedefliyor.

PLYD, Levon Taberyan işbirliği ile hayat bulan “YOLCU” projesini izleyicisi ile buluşturacak olmanın heyecanı ve gururu içinde.

17 Şubat 2020’de Zorlu PSM Drama Sahnesinde gala alacak projenin diğer gösterim tarihleri şöyle;

9 Şubat 2020 Pazar, 21:00 - Kent Sahnesi

28 Şubat 2020 Cuma, 21:00 – Kent Sahnesi

12 Mart 2020 Perşembe, 21:00 – Kent Sahnesi

19 Mart 2020 Perşembe, 21:00 – Kent Sahnesi

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Levon Taberyan Hakkında:

1988 yılında ilk koreografi deneyimini sahneleyen Levon Taberyan sadece iyi bir dansçı değil, aynı zamanda yaratıcı ve özgün bir koreograf olarak anılıyor. Türkiye’nin önemli sanat eleştirmenlerinden gelen yorumlardan biri, Hürriyet Gazetesi 1988 ; ‘müziğin ve dansın bütünlüğünü damarlarımızda hissettik, müziğin tüm notalarını koreografide izledik. Projenin anlatım dili, rengi bizleri çok etkiledi. Bugüne dek benzerine rastlamadığımız bir sanat şöleni yaşadık’ Taberyan’ın koreografi alanındaki özgün anlatımına ve başarısına işaret ediyordu.

Taberyan, 1988 yılında Anuş, 1990 yılında Arşın Mal Ala, 1991 yılında Gaia, 1992’de VağvanArvesdakedner, yine aynı yıl Bokomedi, 1994’de Hin Asdvazner, 1995’de 7 Kocalı Hürmüz, 2000 yılında Kaç Kişot Don Nazar, yine aynı yıl Leblebici Horhor, 2003’de Kınalı Ah Kınalı, 2004’de Paralı Artin, 2005’de Ah Kınalı Vah Kınalı-2, 2006 yılında Hisseli Harikalar Kumpanyası projelerinde koreograf olarak yer aldı.

Tüm bu çalışmalara paralel olarak Taberyan, dünyaca ünlü Modern Dans yaratıcılarından Christee Broadback ile 4 yıllık stüdyo deneyimi gerçekleştirdi. 1992 yılında genç, dinamik, yaratıcı 14 dansçıyla HayDans Modern Dans Topluluğunu kuran Taberyan, 1993 yılında ilk modern dans gösterisini izleyicisi ile buluşturdu. Gösteriler, Türkiye’de büyük ses getirdi ve Taberyan’ın koreografik başarısı cemiyet hayatının dışına taştı. Topluluk, birçok kültür ve sanat etkinliklerine ve ayrıca birçok sosyal destek ve dayanışma, sosyal sorumluluk projelerinde sahne aldı.

2010 yılında Taberyan, “Gomidas-İNÇU” projesiyle ünlü Ermeni kompozitörün hayatına 30 dakikalık bir dans anlatım ile ışık tuttu.

2013 yılında yaklaşık 25 dansçı ile sahnelediği “Anuş Olmak” dans tiyatrosu projesi Taberyan’ın çok ses getiren önemli projelerinden biri oldu. Proje 7.500’ü aşkın Ermeni-Türk sanatsever ile buluştu. Ermeni-Türk basını tarafından da büyük beğeni ve ilgi toplayan proje aylarca gündemde kalmayı başardı.