Yollar plakçılara çıkıyor

25 farklı plak dükkanının katıldığı kutlamada, bir plakçıdan diğerine müzik rotası oluşturulacak. Müzikseverlerin yer aldığı kumpanya, Beyoğlu ve Kadıköy sokaklarında bir plakçıdan diğerine büyüyerek ilerleyecek.

Bağımsız Plak Dükkanları Günü (Record Store Day), 2008 yılında ABD’de organize edildikten sonra dünyada ve Türkiye’de çoğunlukla Nisan aylarında kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KÜLTÜR AŞ, müzikseverlerin bu özel gününü kutlamak ve ekonomik kriz koşullarından etkilenen plakçılarla dayanışma içerisinde olmak için renkli bir gün planlıyor.

İBB’nin ‘Bağımsız Plak Dükkanları’ programında, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde üç rotada müzik performansı sergilenecek. Beyoğlu’nda Opus3a, Kadıköy Feneryolu’nda Berk Plak ve yine Kadıköy’de Orfe Moby Dick plakta 13.00’te müzikle başlayacak. Performansın ardından müzikseverlerle birlikte diğer plakçıya doğru ilerlenecek. Her plakçıda 10’ar dakikalık müzik dinletisi gerçekleşecek.

Bağımsız Plak Dükkanları Gününü için ayrıca plakçılarda Kültür AŞ seçkilerinden oluşan eserlere indirim uygulanacak. Yüzde 10 indirim uygulanan ‘Kültür AŞ Özel Seçkisi’ plaklar, şu noktalarda yer alacak:

HMK Dönence Plak - Balat Moya Plak - Beşiktaş Nevermind Music – Beşiktaş Doğa Plak Kitap - Beyoğlu Mr. Frog's Record Store - Beyoğlu Opus3a - Beyoğlu Analog Kültür - Galata Kontra Plak - Galata Atlantis Müzik - Kadıköy Berk Plak - Kadıköy Exit Music Coffee & Records - Kadıköy Hammer Müzik - Kadıköy Küçük Plak Dükkanı - Kadıköy Mazi Plak & Cafe - Kadıköy Orfe Moby Dick - Kadıköy Outro Record Store - Kadıköy Pikap Kadıköy – Kadıköy Plak Kitap - Kadıköy Plakçı Hamit - Kadıköy Plakhane - Kadıköy Rainbow45 Records - Kadıköy Vintage Records – Kadıköy Zoltan Records – Kadıköy Groove Records - Şişli Soundstage Vinyl & Audio - Şişli

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