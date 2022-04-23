Yollar plakçılara çıkıyor
25 farklı plak dükkanının katıldığı kutlamada, bir plakçıdan diğerine müzik rotası oluşturulacak. Müzikseverlerin yer aldığı kumpanya, Beyoğlu ve Kadıköy sokaklarında bir plakçıdan diğerine büyüyerek ilerleyecek.
Bağımsız Plak Dükkanları Günü (Record Store Day), 2008 yılında ABD’de organize edildikten sonra dünyada ve Türkiye’de çoğunlukla Nisan aylarında kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KÜLTÜR AŞ, müzikseverlerin bu özel gününü kutlamak ve ekonomik kriz koşullarından etkilenen plakçılarla dayanışma içerisinde olmak için renkli bir gün planlıyor.
İBB’nin ‘Bağımsız Plak Dükkanları’ programında, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde üç rotada müzik performansı sergilenecek. Beyoğlu’nda Opus3a, Kadıköy Feneryolu’nda Berk Plak ve yine Kadıköy’de Orfe Moby Dick plakta 13.00’te müzikle başlayacak. Performansın ardından müzikseverlerle birlikte diğer plakçıya doğru ilerlenecek. Her plakçıda 10’ar dakikalık müzik dinletisi gerçekleşecek.
Bağımsız Plak Dükkanları Gününü için ayrıca plakçılarda Kültür AŞ seçkilerinden oluşan eserlere indirim uygulanacak. Yüzde 10 indirim uygulanan ‘Kültür AŞ Özel Seçkisi’ plaklar, şu noktalarda yer alacak:
- HMK Dönence Plak - Balat
- Moya Plak - Beşiktaş
- Nevermind Music – Beşiktaş
- Doğa Plak Kitap - Beyoğlu
- Mr. Frog's Record Store - Beyoğlu
- Opus3a - Beyoğlu
- Analog Kültür - Galata
- Kontra Plak - Galata
- Atlantis Müzik - Kadıköy
- Berk Plak - Kadıköy
- Exit Music Coffee & Records - Kadıköy
- Hammer Müzik - Kadıköy
- Küçük Plak Dükkanı - Kadıköy
- Mazi Plak & Cafe - Kadıköy
- Orfe Moby Dick - Kadıköy
- Outro Record Store - Kadıköy
- Pikap Kadıköy – Kadıköy
- Plak Kitap - Kadıköy
- Plakçı Hamit - Kadıköy
- Plakhane - Kadıköy
- Rainbow45 Records - Kadıköy
- Vintage Records – Kadıköy
- Zoltan Records – Kadıköy
- Groove Records - Şişli
- Soundstage Vinyl & Audio - Şişli
Performans Rotaları
|
#
|
|
SAAT
|
BÖLGE
|
1
|
Opus3a
|
13.00 - 13.10
|
Beyoğlu
|
2
|
Doğa Plak Kitap
|
13.30 - 13.40
|
Beyoğlu
|
3
|
Kontra Plak
|
14.00 - 14.10
|
Galata
|
4
|
Analog Kültür
|
14.30 - 14.40
|
Galata
|
#
|
|
SAAT
|
BÖLGE
|
1
|
Berk Plak
|
13.00 - 13.10
|
Kadıköy
|
2
|
|
13.30 - 13.40
|
Kadıköy
|
3
|
Plakçı Hamit
|
16.00 - 16.10
|
Kadıköy
|
4
|
Atlantis Müzik
|
16.30 - 16.40
|
Kadıköy
|
#
|
|
SAAT
|
BÖLGE
|
1
|
Orfe Moby Dick
|
13.00 - 13.10
|
Kadıköy
|
2
|
Mazi Plak & Cafe
|
13.30 - 13.40
|
Kadıköy
|
3
|
Vintage Records
|
14.00 - 14.10
|
Kadıköy
|
4
|
Plakhane
|
14.30 - 14.40
|
Kadıköy
|
5
|
Plak Kitap
|
15.00 - 15.10
|
Kadıköy