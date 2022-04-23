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Yollar plakçılara çıkıyor

İBB, Bağımsız Plak Dükkanları Günü’nü 24 Nisan’daki özel programıyla karnavala dönüştürecek.

23 Nisan 2022 Cumartesi 10:41
Yollar plakçılara çıkıyor

Yollar plakçılara çıkıyor

25 farklı plak dükkanının katıldığı kutlamada, bir plakçıdan diğerine müzik rotası oluşturulacak. Müzikseverlerin yer aldığı kumpanya, Beyoğlu ve Kadıköy sokaklarında bir plakçıdan diğerine büyüyerek ilerleyecek.   

Bağımsız Plak Dükkanları Günü (Record Store Day), 2008 yılında ABD’de organize edildikten sonra dünyada ve Türkiye’de çoğunlukla Nisan aylarında kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KÜLTÜR AŞ, müzikseverlerin bu özel gününü kutlamak ve ekonomik kriz koşullarından etkilenen plakçılarla dayanışma içerisinde olmak için renkli bir gün planlıyor. 

İBB’nin ‘Bağımsız Plak Dükkanları’ programında, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde üç rotada müzik performansı sergilenecek. Beyoğlu’nda Opus3a, Kadıköy Feneryolu’nda Berk Plak ve yine Kadıköy’de Orfe Moby Dick plakta 13.00’te müzikle başlayacak.   Performansın ardından müzikseverlerle birlikte diğer plakçıya doğru ilerlenecek. Her plakçıda 10’ar dakikalık müzik dinletisi gerçekleşecek.

Bağımsız Plak Dükkanları Gününü için ayrıca plakçılarda Kültür AŞ seçkilerinden oluşan eserlere indirim uygulanacak. Yüzde 10 indirim uygulanan ‘Kültür AŞ Özel Seçkisi’ plaklar, şu noktalarda yer alacak:

  1. HMK Dönence Plak - Balat
  2. Moya Plak - Beşiktaş
  3. Nevermind Music – Beşiktaş
  4. Doğa Plak Kitap - Beyoğlu
  5. Mr. Frog's Record Store  - Beyoğlu
  6. Opus3a  - Beyoğlu
  7. Analog Kültür - Galata
  8. Kontra Plak - Galata
  9. Atlantis Müzik - Kadıköy
  10. Berk Plak - Kadıköy
  11. Exit Music Coffee & Records - Kadıköy
  12. Hammer Müzik  - Kadıköy
  13. Küçük Plak Dükkanı - Kadıköy
  14. Mazi Plak & Cafe - Kadıköy
  15. Orfe Moby Dick - Kadıköy
  16. Outro Record Store - Kadıköy
  17. Pikap Kadıköy – Kadıköy
  18. Plak Kitap - Kadıköy
  19. Plakçı Hamit - Kadıköy
  20. Plakhane - Kadıköy
  21. Rainbow45 Records - Kadıköy
  22. Vintage Records – Kadıköy
  23. Zoltan Records – Kadıköy
  24. Groove Records - Şişli
  25. Soundstage Vinyl & Audio - Şişli

Performans Rotaları

#
  1. Grup

SAAT

BÖLGE

1

Opus3a

13.00 - 13.10

Beyoğlu

2

Doğa Plak Kitap

13.30 - 13.40

Beyoğlu

3

Kontra Plak

14.00 - 14.10

Galata

4

Analog Kültür

14.30 - 14.40

Galata

#
  1. Grup

SAAT

BÖLGE

1

Berk Plak

13.00 - 13.10

Kadıköy

2

Exit Music Coffee & Records

13.30 - 13.40

Kadıköy

3

Plakçı Hamit

16.00 - 16.10

Kadıköy

4

Atlantis Müzik

16.30 - 16.40

Kadıköy

#
  1. Grup

SAAT

BÖLGE

1

Orfe Moby Dick

13.00 - 13.10

Kadıköy

2

Mazi Plak & Cafe

13.30 - 13.40

Kadıköy

3

Vintage Records

14.00 - 14.10

Kadıköy

4

Plakhane

14.30 - 14.40

Kadıköy

5

Plak Kitap

15.00 - 15.10

Kadıköy

Anahtar Kelimeler:
PlakçılarİBB
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