Yönetmen Ekrem Doydu’dan yeni proje | Mavi Türkiye



2014 yılında projelendirilen ve 2017 yılında hayata geçen “Kuş Bakışı Türkiye” projesi ile aynı zamanda 81 ilin de tarihi ve doğal güzelliklerinin ilk defa havadan görüntülenmesini sağlayan Ekrem Doydu, Türkiye’nin etkileyici tabiatını farklı bir açıdan göstermeye hazırlanıyor.

2021 yılı itibariyle başlayanprojesi; deniz, akarsu, şelale, göl ve su altı görüntüleriyle mavi bir şölen yaşatacak. Yurt içi ve yurt dışında büyük etki yaratan Kuş Bakışı Türkiye’nin ikinci ayağı olan Mavi Türkiye, İngilizce anlatım ve Türkçe altyazı ile izleyici karşısına çıkacak.

Ülkemizin güzelliklerini farklı açılardan göstererek büyük beğeni toplayan Ekrem Doydu, Türkiye’nin maviliklerini ilgi çeken bir formatta anlatacak. Kuş Bakışı Türkiye ile tüm Türkiye’yi tek projede birleştiren Doydu, bu kez sınırlarımız içindeki tüm mavilikleri buluşturacak.



