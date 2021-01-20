Yönetmen Ekrem Doydu’dan yeni proje | Mavi Türkiye
2014 yılında projelendirilen ve 2017 yılında hayata geçen “Kuş Bakışı Türkiye” projesi ile aynı zamanda 81 ilin de tarihi ve doğal güzelliklerinin ilk defa havadan görüntülenmesini sağlayan Ekrem Doydu, Türkiye’nin etkileyici tabiatını farklı bir açıdan göstermeye hazırlanıyor.
Ülkemizin güzelliklerini farklı açılardan göstererek büyük beğeni toplayan Ekrem Doydu, Türkiye’nin maviliklerini ilgi çeken bir formatta anlatacak. Kuş Bakışı Türkiye ile tüm Türkiye’yi tek projede birleştiren Doydu, bu kez sınırlarımız içindeki tüm mavilikleri buluşturacak.