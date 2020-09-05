Yönetmen Fuad İsmayilov rotasını Türkiye'ye çevirdi

Azerbaycan'ın en ünlü klip yönetmenlerinden olan Fuad İsmayilov, rotasını Türkiye'ye çeviriyor.

Tarkan, Ebru Gündeş ve İbrahim Tatlıses gibi sanatçılarla görüşecek olan Fuad İsmayilov, ünlü sanatçıların kliplerini çekecek



2010 yılından beri Azerbaycan'da müzik ve film kliplerinin yönetmenliğini üstlenip rüştünü ispat eden Fuad İsmayilov, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Türk sanatçıların müzik kliplerini çekmek için nabız yoklayan Fuad İsmayilov'un Ebru Gündeş, Tarkan ve İbrahim Tatlıses'le görüşmeler yaptıktan sonra şarkılarının kliplerini çekmek için kollarını sıvayacağı öğrenildi. Fuad İsmayilov, "Türk sanatçılarla çalışacağım için çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

FUAD ISMAYILOV'UN EŞİ DE TÜRKİYE'YE GELECEK

Fuad İsmayilov'un sosyal medya fenomeni eşi Asya İsmayilova da Türkiye'ye gelip, Akın Akınözü, Burak Özçivit, Can Yaman ve Barış Arduç gibi yıldızlarla görüşeceğini söylemişti.