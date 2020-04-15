Yücel’in Çiçekleri Belgeseli ile evinize konuk oluyor | Belgesel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, “Yücel’in Çiçekleri Belgeseli”ile evinize konuk oluyor

Köy Enstitüleri’nin Kuruluşunun 80. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, “Yücel’in Çiçekleri” belgeselini sanatseverlerle buluşturacak. Yönetmenliğini ve senaryosunu Cengiz Özkarabekir’in yaptığı “Yücel’in Çiçekleri” belgesel filmi 17 Nisan akşamı saat 20.00 de İBB Kültür Sanat Youtube kanalından online olarak yayınlanacak.

Belgeselde, döneminveç’un hayat hikâyeleri üzerinden, Türkiye’de aydınlanma tarihinin en önemli unsurlarından Köy Enstitüleri anlatılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ü Mahir Günşiray, İsmail Hakkı Tonguç’u da Muhammet Uzuner’in canlandırdığı belgeselde Hasan Âli Yücel’in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin, yetişkin dönemini ise Mehmet Tokat canlandırdı. Belgeselin müzikleri ise Cahit Berkay ve Altuğ Öncü’ta ait.

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Sağlık ve sanat dolu günlerde görüşmek dileğiyle.