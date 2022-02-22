Zeki Yurtbay Tasarım Ödülü | Kazananları açıklandı

9. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülü Yarışması’nın kazananları belli oldu!

Yurtbay Seramik’in sektörün tasarım ve eğitim alanında gelişmesine katkıda bulunmak ve öğrencileri profesyonel bir platformda buluşturabilmek için düzenlediği seramik karo tasarım yarışması, birbirinden değerli jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile sahiplerini buldu. “Öze Dönüş” temalı 9. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri’ne toplam 363 proje başvurdu, yarışma normlarına göre değerlendirilen projelerden 6’sı ödülün kazananları oldu.

Yurtbay Seramik, bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri’nde, genç yetenekleri “Öze Dönüş” mottosu ile cesaretlendirerek içlerindeki keşfetme duygusunun büyüsü ile bambaşka bir bakış açısının kapısını aralayarak -en önemlisi sınırlandırmadan- doğanın binbir hâli ve tonunun seramik karo tasarımının konusu olabileceği vurgusunu yaptı. Özdeki anlam arayışının tasarım ve seramikle buluşma heyecanına ortak oldu.

“Öze Dönüş” temalı seramik karo tasarım yarışması aracılığıyla seramik sektörüne ve eğitimine katkıda bulunma, yaratıcı fikirleri destekleme, özgün ve üretilebilir tasarımları ortaya çıkarma, seramik sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımları sınırlandırmadan düşünmeye teşvik eden bir platform sunma fikri ile yola çıkıldı. Birbirinden güzel ve farklı projelerin yer aldığı platforma 363 proje katılım sağlayarak yarışma kurallarına göre değerlendirildi. 6’sı ödüle layık görülen, toplamda 9 kişinin dereceye girdiği yarışmada birbirinden yetenekli gençler projelerinin değerlendirilmesi fırsatını yakaladı. Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrencilerine açık olan yarışmaya, www.dogadansanatasentasarla.com üzerinden 2823 ön başvuru yapıldı; Türkiye ve KKTC genelinde 150 farklı üniversiteden 63 farklı ekip dahil olmak üzere 347 öğrenci katıldı.

Seramik karo yarışması kapsamında sektörün tasarım anlayışına katkıda bulunan, farklı ve yenilikçi fikirlere sahip, kalıpların dışına çıkma özgünlüğü gösterebilen ve tasarım trendlerini yakalayabilen, tasarımcı olma yolunda ilerleyen, akademik hayatlarına devam etmekte olan ve ilgili bölümlerde okuyan genç yetenekler; kendilerini ifade edebilecekleri, seramik dokusu ve tasarımın estetik doğasını “Öze Dönüş” mottosu ile keşfe çıktıkları bu sürece bireysel ve ekip çalışmalarıyla katılım gösterdi. Jüri üyeleri de evrensel ve estetik ile malzeme bağlamında özgünlük, tasarımın mekânda ifade edilişi gibi niteliklere odaklanarak, teknik detaylar çerçevesinde yarışma kriterlerine göre projeleri incelediler.

“Öze Dönüş” teması ile kalabalık kentler içine hapsolan yaşamlar sorgulanıp doğayla bütünleşik tasarım anlayışının sınırları irdelenirken, jüri üyeleri ise Prof. Dr. Ayşegül İzer (MSGSÜ Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi), Hakan Helvacıoğlu (Hakan Helvacıoğlu Design Co. Kurucusu), Hasan Şahbaz (Seramik Sanatçısı / Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi), Mevce Çıracı (Fields Kurucu Ortağı), Prof. Dr. Sevim Çizer (Seramik Sanatçısı / İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi) idi.

Eser sahipleri, toplamda 37 bin 500 TL para ödülünün sahibi olacak. Yarışma ödül grubu projelerine ise ayrıca Unicera 2022 Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda, Yurtbay Seramik standında sergilenme imkânı sağlanacak.

“ Öze Dönüş” sloganı ile düzenlenen seramik karo tasarım yarışmasında ödül kazananlar:

Birinci Ödül: Sema Çiçek (İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)

İkinci Ödül: Dican Deniz Köse ve Fatma Ece Gürsoy (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ve Mimarlık Bölümü)

Üçüncü Ödül: Elif Topçu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi ve Mimarlık Bölümü)



Eş değer mansiyonlar:

Ali Sevim (Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Kentsel Mekan Organizasyonu Tasarım Bölümü) ve Rana Özge Kale (Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Kentsel Koruma ve Planlama Bölümü)

Hidayet Şimşek (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü) ve

Fatıma Sude Yıldırım (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü)



Meliha Karcı Hoşyılmaz (Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü)