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Zeynep Bastık Konseri | YBY Woods’ta Müzik Dolu Bir Gece

Zeynep Bastık, 18 Ağustos Cuma akşamı İstanbul’un en büyük sahnesi YBY Woods’ta müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Konser sonrası başlayacak after party ise eğlenceyi maksimuma taşıyacak.

07 Ağustos 2023 Pazartesi 23:34
Zeynep Bastık Konseri | YBY Woods’ta Müzik Dolu Bir Gece

Zeynep Bastık Konseri ve After Party ile YBY Woods’ta Müzik Dolu Bir Gece

17 yaşında başladığı kariyerine Türkiye’nin en çok dinlenilen kadın vokallerinden biri olarak devam eden Zeynep Bastık, 18 Ağustos Cuma akşamı İstanbul’un en büyük sahnesi YBY Woods’ta müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Konser sonrası başlayacak after party ise eğlenceyi maksimuma taşıyacak.

 

Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaptıktan sonra solo kariyerine adım atarak Her Yerde Sen, Uslanmıyor Bu, Çukur, Her Mevsim Yazım, Dargın, Bir Daha, Boş Yapma, Kendi Yolumuzda gibi solo şarkılarıyla büyük bir çıkış yapan Zeynep Bastık, YBY Woods’un orman içerisindeki büyüleyici sahnesinde müzik ve dans dolu bir yaz akşamında dinleyicileriyle buluşuyor. 

18 Ağustos Cuma akşamı Kemerburgaz Kent Ormanındaki İstanbul’un en büyük sahnesi YBY Woods’ta gerçekleşecek Zeynep Bastık konserinin biletlerine Biletix, passo.com.tr, biletinial ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor.

YBY Woods ile benzersiz bir gün!

Konser öncesi saat 15.00’te kapılarını açan YBY Woods; orman içerisinde 7’den 70’e herkese uygun, keyifli aktiviteleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşatıyor. 21.00’da Zeynep Bastık konseri ile devam edecek eğlence, konser sonrası gerçekleşecek After Party ile zirveye çıkacak.

Türkiye ilk kez 0-12 yaş arası için girişin ücretsiz olduğu ve evcil hayvanların da kabul edildiği YBY Woods’a ziyaretçiler kendi sandalyeleri ve içecekleri ile gelebiliyor.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; birbirinden başarılı sanatçılarla gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri sunmaya devam ediyor. 

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