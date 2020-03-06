Zihin Oyunları Yeni Sezonuyla National Geographic’te Başlıyor.

“Toy Story 4”, “Lion King” gibi ses getiren filmlerden tanıdığımız Keegan-Michael Fey’in sunuculuğunu üstlendiği “Zihin Oyunları”nda birbirinden ünlü konuklar bir araya geliyor. “Zihin Oyunları”nda Jack Black, Altın Küre Ödüllü oyuncu Ted Danson, ünlü şarkıcı Meghan Trainer, son günlerde Salma Hayek ile başrolü üstlendiği “Like A Boss” filmiyle adından söz ettiren Tiffany Haddish ve Anthony Anderson gibi televizyon ve sinema dünyasının tanınmış isimleri kendilerini zorlayıcı olduğu kadar eğlenceli deneyler ve ilüzyonların içerisinde bulacak ve beyin gücü gerektiren oyunlarda kendilerini ispat etmeye çalışıyor. “Zihin Oyunları” yeni bölümleriyle 6 Mart’tan itibaren her cuma saat 21.00’de National Geographic ekranlarında.

Stüdyodaki izleyiciler karşısında Keegan-Michael Key’in akıl karıştıran sorularına yanıtlar bulmaya çalışan ünlü isimlerin eğlenceli zihin maceralarına tanık olacağınız “Zihin Oyunları” yeni bölümleriyle 6 Mart’tan itibaren her cuma saat 21.00’de National Geographic ekranlarında.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.