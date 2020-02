Zorlu PSM ’de Bu Hafta 02 – 08 Mart

Zorlu PSM’yi 4. kez müzik, yaratıcılık ve teknolojinin merkezine dönüştürmeye hazırlanan ve bu yıl 3 güne yayılan müzik programının yanı sıra deneyim ve atmosfer odaklı pek çok sıra dışı performansa da ev sahipliği yapmaya hazırlanan Sónar Istanbul; dünyanın dört bir yanında 5.000’in üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz’ın CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum - Plus şovu, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Dilek Türkan, Demet Evgar ve Selen Öztürk’ü bir araya getirecek olan “Kadın Eli Değmiş Şarkılar” ve Puccini'nin bohem Paris'teki romantik tasvirini Royal Opera House gösterimleri kapsamında Zorlu PSM’ye taşıyacak olan La Boheme haftanın öne çıkan etkinliklerinden yalnızca birkaçı olarak göz dolduruyor.

CMYLMZ - DIAMOND ELITE PLATINUM PLUS // 02 – 03 MART // TURKCELL SAHNESİ // 19.00 – 21.00

Dünyanın dört bir yanında 5.000’in üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum - Plus şovunun gösterileri ile 2 ve 3 Mart tarihlerinde de Zorlu PSM seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Bilet Fiyatı:

1. Kategori - 297.00 TL

2. Kategori - 242.00 TL

3. Kategori - 198.00 TL

4. Kategori - 165.00 TL

5. Kategori - 126.50 TL

6. Kategori - 88.00 TL

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 02 MART PAZARTESİ // touché // 21.00

Uzun süredir Youtube’da yayınladığı güçlü içerikleri ile kendine sadık bir kitle edinen İbrahim Selim, “İbrahim Selim ile Bu Gece” adlı yeni programında, Türkiye ve gündeme dair konularıyla farklı ilgi alanlarındaki sürpriz konuk sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. “İbrahim Selim ile Bu Gece” programı sezon boyunca her hafta touché’de izleyici ile buluşurken program Zorlu PSM’nin YouTube kanalından da kaçırdığınız bölümleri de izleme fırsatı sunuyor!

Kapı Açılış: 19.00

İbrahim Selim ile Bu Gece: 21.00

Bilet Fiyatları:

Tam - 84.75 TL

Öğrenci - 49.50 TL

ROYAL OPERA HOUSE GÖSTERİMLERİ: LA BOHEME // 02 MART PAZARTESİ // % 100 STUDIO // 20.00

19. yüzyılın başkenti olan Paris'in bohem mahallerinde var olan bir grup genç sanatçının hikayesini, tutku, komedi, trajedi ve zeka dolu bir yaklaşımla anlatan “La Boheme” operasına

ünlü yönetmen Richard Jones, yepyeni bir prodüksiyon ile hayat veriyor. Unutulmaz bir müzik ve günlük hayattan esinlenen bir aşk hikayesi ile Puccini'nin bohem Paris'teki romantik tasviri, Royal Opera House gösterimler kapsamında 2 Mart’ta opera severlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

**Lütfen dikkat: Etkinlik Royal Opera House performans kaydının (resmi) yayınıdır. Canlı performans değildir.

Bilet Fiyatları:

Tam - 44.00 TL

Öğrenci - 20.00 TL

VESTEL GURURLA YERLİ KONSERLERİ: DİLEK TÜRKAN "KADIN ELİ DEĞMİŞ ŞARKILAR" // 03 MART SALI // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00

3 Mart’ta Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM’de sahnelenecek Kadın Eli Değmiş Şarkılar konserinde Dilek Türkan, muhteşem kadınların hikayelerini eşsiz yorumu ile paylaşıyor. Dilek Türkan bu özel projede sahnede iki sanatçı kadın dostu Demet Evgar ve Selen Öztürk’ü ağırlıyor. Etkileyici bir kadro ile konuklarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan Dilek Türkan, Kadın Eli Değmiş Şarkılar konserinde alışılmış tarzının dışında, hayatımıza dokunmuş kadın besteci ve söz yazarlarından da dinleyicilere sürpriz şarkılar seslendirmeye hazırlanıyor. Saksafonda Gürtuğ Gök’ün konuk olduğu konserinde Dilek Türkan’a kemençede Derya Türkan’ın yanısıra piyanoda Baki Duyarlar, kontrbasta Erdal Akyol, gitarda Cenk Erdoğan ve Kemal Evrim Aslan, udda Enver Mete Aslan, davulda Cem Aksel eşlik ediyor. Bu özel konseri kaçırmayın.

Kapı Açılış: 20.30

Dilek Türkan “Kadın eli Değmiş Şarkılar”: 21.00

Bilet Fiyatları:

1.Kategori - Tam: 121.00 TL - Öğrenci: 99.00 TL

2.Kategori - Tam:88.00 TL - Öğrenci: 72.00 TL

ÇOK DA FİFİ - STAND UP// 03 MART SALI // touché // 21.00

"Hayatla dalga geçmezsek vallahi çatlarız!" diyen 5 kadından oluşan Türkiye'nin ilk stand-up grubu Çok da Fifi; kendi kişisel mizahlarının yanı sıra, kadınların ortak dertlerini dertlenmeden sahneye taşımaya devam ediyor. Bugüne kadar 200’den fazla gösteri yapan, Adana’dan Berlin’e, çıktıkları tüm sahnelerde coşku ve kahkaha ile ağırlanan bu eğlenceli gösteriyi sakın kaçırmayın!

Kapı Açılış: 19.00

Çok Da Fifi – Stand Up: 21.00

Bilet Fiyatları:

Tam - 85.00 TL

Öğrenci - 49.50 TL

LOKALİZE: GÖKCAN SANLIMAN – NO LAND “ARAMIZDA” // 03 MART SALI // %100 STUDIO // 21.00

İlk solo albümünü 2010 yılında müzikseverlerle buluşturan, albüm ve tekli çalışmalarının yanı sıra, çeşitli proje albümleri ve düetlerde de yer alarak adından söz ettiren genç yetenek Gökcan Sanlıman ve 2012 yılında bir araya gelen, farklı kültürler ve coğrafyalardan gelerek zengin müzikal miraslarını dinleyiciler ile buluşturmayı başaran topluluk No Land lokal müzik sahnesinin yükselen ve fark yaratan isimlerinin yer aldığı Lokalize serisi kapsamında %100 Studio’da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 20.00

Gökcan Sanlıman - No Land "Aramızda": 21.00

Bilet Fiyatları:

Avantajlı Dönem Fiyat: 44,00 TL

SÓNAR ISTANBUL // 05 – 06 – 07 MART

Zorlu PSM’yi 4. kez müzik, yaratıcılık ve teknolojinin merkezine dönüştürmeye hazırlanan Sónar Istanbul, bu yıl 3 güne yayılan müzik programının yanı sıra deneyim ve atmosfer odaklı pek çok sıra dışı performansa da ev sahipliği yapacak. Birbirinden değerli DJ ve prodüktörlerin yer aldığı müzik programından ilk isimleri duyuran Sónar Istanbul’un, 3 senedir Digilogue desteğiyle programda yer alan, görsel-işitsel (audio-visual/AV) şovları da açıklandı. Programa dahil olan yeni sahnesinin de müjdesini veren Sónar Istanbul, SonarMini ile disco müzik sevenlere farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanırken, SonarClub %100 Music ve SonarLab by Red Bull sahnelerinde gerçekleşecek performanslar festival boyunca unutulmaz deneyimlerin adresi olacak.

Bu yıl 5 – 6 – 7 Mart tarihlerinde 4. kez Zorlu PSM’de %100 Music katkılarıyla düzenlenecek Sónar Istanbul, yerleştiği mekanın teknik altyapısı ve mimari olanaklarını kullanarak yeni medya sanatçılarının çizgi dışı şovlarına da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

1990’lı yıllarda DJ’lik hayatına başlayan, Almanya’da ismini duyurduktan sonra ortaya çıkardığı başarılı çalışmalarla dünya çapında üne kavuşan Almanya elektronik müziğinin dünyaya sunduğu efsane isim Paul Kalkbrenner, son yıllarda popülaritesi ciddi bir artış gösteren Drumcode‘un yaratıcısı enigmatik DJ ve techno müzik prodüktörü Adam Beyer, Almanya’nın techno müzik dahisi kıdemli DJ/prodüktörü olarak maestro etiketini taşıyan Ben Klock, house ve techno setleriyle bilinen Danimarkalı DJ Kölsch, techno dünyasında bilinen fantastik techno ses konusunda uzmanlaşmış, yaptığı canlandırıcı yüksek gerilim müziği ile techno sahnenin ön saflarında yer alan ve ilk albümü Edge of Everything ile özellikle dünyadaki techno hayranlarından yılın en iyi albümlerinden biri olarak olumlu eleştiriler alan Paula Temple, yaptığı karanlık ve melankolik deep house tınılarıyla tanınan Kuzey Almanya çıkışlı prodüktör Christian Löffler (Live), Amsterdam’da bir süre yaşayıp Avrupa’nın çeşitli şehirlerini dolaştıktan sonra Tel Aviv’e dönen house, disko ve indie dance türlerindeki başarılı yapımlarıyla bilinen Red Axes (Live), Londra merkezli elektronik ve techno üreticisi olmasının yanı sıra ilk albümü Human’dan bu yana hem dans pisti hem de oturma konserleri için üretilmiş, hem üretken, hem de duygusal bir elektronika yaratmayı seven Max Cooper (Live/AV), kompozisyonları, hayal edebileceğiniz kadar eklektik olan kişisel zevklerini yansıtan indie’den teknoya kadar birçok etkiyi harmanlamayı başaran VAAL, her şeyin doğudan geldiğine inanan sanatçı Şafak Özkütle’nin projesi olan, özgün prodüksiyonları ve remiksleriyle elektronik müzik dünyasına etkileyici bir giriş yapan Oceanvs Orientalis sound’unda müzik tarihinden alınan arkeolojik öğelere yer veren ve sanatçının gözünden evrenin ve insanın hikayesini anlatan ilk stüdyo albümü Ex Nihilo (Live/AV), Roland ve AKAI PRO artisti aynı zamanda elektronik müzik prodüktörü Erdem Tunalı (Live/AV), ismine Boiler Room, NTS Radio ve Worldwide FM’den aşina olduğumuz global ses Debora İpekel ve geniş repertuvarı ile kariyerinde başarılı adımlarla ilerleyen dj Gülnihal ve daha pek çok unutulmayacak ismin performansına ev sahipliği yapmak için bu yıl üç güne yayılacak Sónar Istanbul için yerinizi almayı unutmayın.

Bilet Fiyatları:

Paul Kalkbrenner - Tek Gece Bileti (5 Mart 2020)- 242,00 TL

3. Gün Fark Bileti - 110,00 TL (Sadece 2 Günlük Sónar Istanbul bileti olanlar için geçerlidir.)

2 Günlük Kombine 4. Avantajlı Dönem NORMAL - 440,00 TL

2 Günlük Kombine 3. Avantajlı Dönem Normal - *Tükendi

2 Günlük Kombine 2. Avantajlı Dönem VIP - 638,00 TL

2 Günlük Kombine 2. Avantajlı Dönem Normal - *Tükendi

2 Günlük Kombine 1. Avantajlı Dönem VIP - *Tükendi

2 Günlük Kombine 1.Avantajlı Dönem Normal *Tükendi