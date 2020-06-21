9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran mesaj



Bütün dünyada babalar günü kutlanırken, Türkiye'de en çok çocuk sahibi sanatçılardan biri olma ünvanını elinde bulunduran Ünlü Türkcü İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran paylaşım.

Yıldızhan, yaptığı 'Babalar Günü' paylaşımı duygulandırdı. Paylaşımda babasını hiç görmediğini ifade eden Yılzdızhan, 9 çocuğuyla birlikte çekilmiş fotoğrafın altına "Ben babamı hiç görmedim ama dünyanın en şanslı dokuz tane evladım oldu. Hamd olsun Allah'ıma başta babamın sonrada tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" notunu yazdı.