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9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran mesaj

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran 'Babalar Günü' paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

21 Haziran 2020 Pazar 19:31
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran mesaj

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran mesaj


Bütün dünyada babalar günü kutlanırken, Türkiye'de en çok çocuk sahibi sanatçılardan biri olma ünvanını elinde bulunduran Ünlü Türkcü İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran paylaşım.

Yıldızhan, yaptığı 'Babalar Günü' paylaşımı duygulandırdı. Paylaşımda babasını hiç görmediğini ifade eden Yılzdızhan, 9 çocuğuyla birlikte çekilmiş fotoğrafın altına "Ben babamı hiç görmedim ama  dünyanın en şanslı dokuz tane evladım oldu. Hamd olsun Allah'ıma başta babamın sonrada tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" notunu yazdı.  

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