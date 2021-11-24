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A.C.E Türkiye'ye geliyor

Erik Dalı şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüntüler ile sosyal medyada gündem olan grup, İstanbul konseri için de sürprizler hazırladı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:10
A.C.E Türkiye'ye geliyor

A.C.E Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu A.C.E, Kore Kültür Merkezinin 10.yıl kutlamaları kapsamında konser vermek üzere İstanbul’a geliyor.Erik Dalı şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüntüler ile sosyal medyada gündem olan grup, İstanbul konseri için de sürprizler hazırladı.

Ünlü grubun Türkiye’deki sevenleriyle de buluşacağı konser, 27 Kasım Cumartesi günü  TİM Show Center’da gerçekleşecek.

Türkiye’deki Kore hayranlarının yakından tanıdığı Koreli ünlü oyuncu Jaemin Park’ın sunuculuğunu üstleneceğini konser, herkese açık ve ücretsiz olacak. 

Geçtiğimiz yıl Erik Dalı şarkısı eşliğinde dans eden ve sosyal medyanın gündemine yerleşen grubun İstanbul konseri de yine sürpriz danslara ve şovlara sahne olacak.

Grup, konser sonunda dünyada büyük ses getiren Squid Game oyunun kostümlerini giyerek konsere gelenlerle oyunlar oynacak.

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