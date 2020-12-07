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Ağaoğlu | Tarkan kucağıma geldi

Menajer Kartal Gümüş'ün sunduğu, "Yıldızların Altında" programında konuşan VIP güvenlik görevlisi Levent Süleyman Ağaoğlu, "Tarkan benim kucağıma geldi'' dedi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 13:08
Ağaoğlu | Tarkan kucağıma geldi

Ağaoğlu: “Tarkan kucağıma geldi”

Oksimoron TV'de yayınlanan "Yıldızların Altında" programına konuk olan VIP güvenlik görevlisi Levent Süleyman Ağaoğlu, kariyerinin önemli anlarını anlattı. Ağaoğlu, Kartal Gümüş'ün sunduğu programda şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

İlk çalıştığımız gün Tarkan’dan iş teklifi aldım

“Ağaoğlu, o dönem Tarkan'a ulaşma sürecim sanki benim hayatımda çizilmişti. Bir organizasyon çalışmasında bir gün bir pahalı araç durdu yanımda. Bir baktım ki Tarkan arkada oturuyor. Arabanın kapısını açtı ve indi. İnince ben de tuttum. Buyurun ‘Hoş geldiniz’ dedim. ‘Hoş bulduk’ dedi. Beraber yata kadar yürüdük.

Aslında oraya gitmeleri lazımdı ama bana geldiler direkt. Adam, oraya milyon dolarlık organizasyon yapmış, Tarkan benim kucağıma geldi yani. Daha sonra Tarkan'ı çağırdılar. Tarkan çıktı benimle tanıştı. Programın sonlarına doğru Menajeri Uygar Ataş, geldi dedi ki; ‘Bizimle sürekli çalışır mısın?’ dedi. ‘Bu ne’ dedim? kendi kendime, milli piyangodan çıkar gibi sürekli bir teklif geliyor bana. Ardından aradı hemen sözleşme yapalım dedi. Böylece başlamış olduk.

Tarkan'ı Trabzon’da sahneden indirdim

Mesela ben Tarkan'da en büyük bombamı Trabzon konserinde patlatmıştım.  Öğlen vakti şehit haberleri geldi. Şehitlerden bir tanesi de Trabzonlu. Tarkan'a dedim ki : ‘Abi,artık ikinci şarkıdan sonra indireceğiz seni’. ‘Ne oldu?’ dedi. ‘Şehit haberleri var’ dedim. 'Ama 50 bin kişi izliyor beni' dedi. Dedim ki : 'Şimdi izliyorlar. Biraz sonra dalgalanma başlayacak’. Ardından Tarkan, dedi ki: 'Şehit haberleri varmış. Başımız sağ olsun. Ben bir uzun inceyi okuyup ondan sonra bırakayım' dedi. Ondan sonra takdir de aldı.

Tarkan ile İdo düet yapmalı

Sayın İbrahim Tatlıses o zaman vurulmuştu. Hastaneye ziyarete gittik. Bütün herkes oradaydı ama İdo yoktu. İbrahim Bey'in ailesi çok mutlu oldu. Derya hanım, 'Tarkancığım, İdo'nun arabasında bir babasının, bir de senin CD'in var. Başka kimsenin yok. Biliyor musun?' dedi. Bir süre geçti onları bir araya getirecekken ayarlayamadık biz. Çünkü denk gelmesi lazımdı. Nasıl denk getireceğimizi bilemedik ama Tarkan ve İdo şu an bir araya gelse bir de düet yapsa ne güzel olur.”

Anahtar Kelimeler:
Tarkan
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