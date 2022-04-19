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Ahmet Kaya’nın vasiyetini 20 yıl sonra gerçekleştirdi

Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın kendisinden istediği 'Türkçe ve Kürtçe'yi aynı şarkıda seslendir' dileğini yerine getirdi.

19 Nisan 2022 Salı 11:44
Ahmet Kaya’nın vasiyetini 20 yıl sonra gerçekleştirdi

Ahmet Kaya’nın vasiyetini 20 yıl sonra gerçekleştirdi


İsviçre'de yaşayan şarkıcı Fatma Güneşer, 20 yıl önce İsviçre'de bir konser sırasında aynı sahneyi paylaştığı Ahmet Kaya'nın kendisinden istediği 'Türkçe ve Kürtçe'yi aynı şarkıda seslendir' dileğini yerine getirdi.

'Magosa Limanı' adlı Kıbrıs türküsünü hem Türkçe hem de Kürtçe olarak seslendirip Ahmet Kaya'nın isteğini yerine getiren Fatma Güneşer, çok beğenilen şarkıya önceki gün klip çekti.

VEFAT EETİ TURNEYİ GÖREMEDİ

Ahmet Kaya'nın da sahne aldığı İsviçre konserinde kendisinden hem Türkçe hem de Kürtçe sözler olan bir şarkı seslendirmesini istediğini söyleyen Fatma Güneşer “O gün grubumuz ve kendisinin sahne alacağı bir turne için anlaşmıştık fakat kendisi vefat ettiği için turne gerçekleşememişti, ben de onun bana olan vasiyetini yerine getirdim ve bu şarkıyı seslendirdim” dedi.

İKİ DİL ‘MAGOSA LİMANI’NDA BULUŞTU

Ahmet Kaya'nın kendisine “Siz her iki dili de çok iyi seslendiriyorsunuz benim yapmak istediğimi siz yapın ve içinde hem Türkçe hem de Kürtçe sözler olan tek bir şarkı seslendirin dediğini belirten Fatma Güneşer “Ben de 20 yıl sonra Ahmet Kaya'nın isteğini yerine getirdim, barış için hepimizin bu ülkede barış içinde yaşaması için Magosa Limanı adlı duygusal Kıbrıs türküsünü hem Türkçe hem de Kürtçe olarak seslendirdim” dedi.

FOTOĞRAFI YANINDAN AYIRMIYOR

Fatma Güneşer önceki gün Fatih stüdyolarında çektiği klipte müzisyen arkadaşları ile Magosa Limanı adlı şarkıyı seslendirdi.

Güneşer İsviçre konserinde beraber resim çektiği Ahmet Kaya'nın fotoğrafını her zaman yanından ayırmadığını sözlerine ekledi.

Magosa Limanı şarkısının ardından İbrahim Tatlıses'in 'Kurşuna Gerek Yok' adlı şarkısını seslendirdiğini ve bu yeni şarkıya da klip çekeceğini söyleyen Güneşer klip çekiminde siyah bir kıyafet giydi.
 

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Ahmet KayaFatma Güneşer
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