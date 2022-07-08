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Ailece bayram alışverişi

Ünlü spor spikeri Nazlı Canyurt, ailesiyle birlikte önceki gün bayram alışverişine çıktı. Nazlı Canyurt ve eşi Ayi Duman, tüm vatandaşların bayram tatilini kutlamayı ihmal etmedi

08 Temmuz 2022 Cuma 22:21
Ailece bayram alışverişi

Ailece bayram alışverişi

Spor spikeri Nazlı Canyurt, ailesiyle birlikte önceki gün bayram alışverişine çıktı. 

Plastik Cerrah eşi Ali Duman ve sekiz aylık bebeği Leyla  ile Zorlu AVM'de objektiflere yansıyan güzel spikerin doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. Fit hali ile dikkat çeken Canyurt ve eşinin fotoğraflarının çekildiğini fark edince utangaç tavırlar sergilemesi ise gözlerden kaçmadı. 

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan çift, alışverişlerini tamamladıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Anahtar Kelimeler:
Bayram TatiliMağazin
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