Akmal Nazarov | Sanat dünyasında parlayan bir yıldız

Akmal Nazarov, ülkesinin en çok sevilen oyuncuları arasında yer alırken sanat ve sinema çevreleri onu 'Harika Oyuncu' olarak tanımlanıyor.

Türk sinemasının ünlü ismi Burak Özçivit'e benzerliği ile Özbekistan'da çok sayıda önemli yapımlarda rol alan Akmal Nazarov farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde yaşayan iki ayrı ünlünün benzer yönlerinin oldukça fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

İkisi de ülkelerinde saygı duyulan oyuncular arasında yer alırken Özbekistan'ın önde gelen sinema yıldızlarından biri olan Akmal Nazarov'un Türk oyuncu Burak Özçivit' gibi rol aldığı ve yapımlarda oldukça seçici davranıyor.

Ünlü oyuncunun jön olarak sinema ve TV dizisi sektöründe kalıcı izler bırakacağını belirten sanat çevreleri "Akmal Nazarov, nadir yüz hatlarına sahip bir aktör. Becerisi, rollerini abartmadan çok inandırıcı bir şekilde oynamakta yatıyor" yorumları yapıyorlar.

Farklı yönetmenlerle çalışan Akmal Nazarov, kendine has fikirleri ve özgün dizisiyle adından söz ettiren yönetmen Azod Shamsiddinov'un "Affet" dizisinde hünerlerini bir kez daha gösterdi.

Akmal Nazarov bu dizide kendisine verilen görevi mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Tek bir görünümde iki farklı iç deneyime sahip bir karakteri zekice canlandırdı.

Sencer rolünde karşımıza çıkan Akmal Nazarov, bir dost, bir düşman ve aşk arayışı içinde kendisine ulaşamayan ezici bir aşık rollerini bünyesinde barındırıyor. Becerisi, Hintli aktör Amir Khan'ın yüksek becerisiyle karşılaştırılabilir.

Akmal Nazarov'un da aynı usta oyunculuk yeteneğine sahip olduğuna inanan yönetmenin, dizinin sonunda onu aynı rol için çağırması boşuna değildi. Çünkü her filminin sonunda beklenmedik sürprizlerle seyirciyi sevindiren ve onları daha da coşturan Ozod Shamsiddinov, filmin sonunda da aynı coşkuyu uyandırmayı bu oyuncuya göstermiş ve bu da filme daha bir parlaklık katmıştır.

Akmal Nazarov'un rol aldığı önemli yapımlar hem sosyal medyada hem de TV yorumcularından takdir toplarken bunun sırrını "Tekrarlanamayan yüzü ve becerileri, önünde hala birçok harika karaktere sahip olması" olarak değerlendiriyor.

olduğunu gösteriyor.