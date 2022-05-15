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AKP'li Derince Belediyesi, kadın sanatçıya yer vermedi

15 Mayıs 2022 Pazar 19:36
AKP'li Derince Belediyesi, kadın sanatçıya yer vermedi

AKP'li Derince Belediyesi, kadın sanatçıya yer vermedi

Yerel yönetimler, pandemi sonrası yaz aylarında festival ve müzik etkinliklerine ağırlık verirken, AKP'li belediyeler kadın şarkıcıların sahne almasına engel çıkarmaya başladı

Batman'da Hande Yener, Eskişehir'de gençlik festivali için yasaklama istenirken, Derince'den Aynur Doğan'ın vereceği konser belediye tarafından son anda iptal edildi.
AKP’li Derince Belediyesi Sanatçı Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konserini iptal etti. Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “İnceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” denildi.

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri AKP’li belediye tarafından iptal edildi. AKP’li Zeki Aygün yönetimindeki Derince Belediyesi, Derince Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenmesi planlanan Aynur Doğan konserini iptal ettiğini duyurdu.

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 15.05.2022 20:49
Anahtar Kelimeler:
Derince
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