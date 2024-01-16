AKP'nin İETT otobüslerine kurduğu kumpasa Şahan yorumu

Montaj filmlerle seçim kazanmaya alışan AKP'nin, İstanbul'da İETT otobüslerini karalamak için hazırladığı kumpas çöktü, ancak gündemde yerini koruyor.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kurduğu İETT kumpasını, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.

Şahan Gökbakar ‘bozuk otobüs’ kumpasını böyle ti’ye aldı: pic.twitter.com/g2RbVmVkO3 — İBB Haber (@ibbhabercomtr) January 16, 2024

İstanbul’da bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılıp otobüsün bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Her şey İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün denetim sırasında görev yerinden çok uzağında olduğu tespit edilmesiyle başlamıştı. Normalde Beykoz Kavacık bölgesinde çalışan otobüs için sisteme ‘arıza’ bilgisi girilmişti. Sefere çıkmayan otobüs çekim için Eyüpsultan’a gitmişti.



Araç yol kenarına çekildikten sonra çekim ekibi ve malzemeler yerleştirilmiş. Hatta otobüsün bozuk olduğunu göstermek için sis efekti bile kullanılmıştı.

İBB’nin incelemelerinden sonra şoförün 15 bin lira karşılığında reklam filmi için otobüsü kullandırdığı anlaşılmış ve ruhsatı iptal edilmişti.

ŞAHAN GÖKBAKAR’IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Skandal, gündemdeki yerini korurken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar, AKP’lilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) valilik izniyle kurduğu kumpası sosyal medya hesabından ti’ye aldı.

Instagram hesabından video paylaşan Şahan Gökbakar, yeni bir tiplemeyle şunları söyledi:

"Halbuki biz bütün İstanbul genelinde iznimizi almıştık, bizi kim ifşaladı acaba yerimizi belli etti de belediye bizi attı? Neyse arkadaşlar şimdi yenisi çekilecek. 15 kişilik ekibe ihtiyacımız var. Amca, yaşlı, genç, dinamik, öğrenci, ev hanımı herkes gelsin. Duman çıkması için de bir sivrisinek ilaçlama ekibiyle anlaştık, o da arkadan gazı verecek. Arkadaşlar maalesef hepinizi kabul etmemiz mümkün değil. Üzülmeyin arkadaşlar çünkü reklam kampanyaları daha çok olacak. Mesele önümüzdeki hafta metrobüsleri b*k götürüyor kampanyası yapacağız."