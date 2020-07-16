Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Aleyna Tilki |Bu Benim Masalım şarkısıyla milyonlara ulaştı

Aşkın markası Cornetto ile bu yazın şarkısı Bu Benim Masalım’a imza atan Aleyna Tilki, yeni şarkısı, klişeleri değiştirdiği renkli klibi, Aleyna Gezegeni ve nasıl masal kahramanı olduğunu anlattı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 23:10
Aleyna Tilki |Bu Benim Masalım şarkısıyla milyonlara ulaştı

Bu Benim Masalım şarkısıyla milyonlara ulaşan Aleyna Tilki, kendi masalını anlattı


Her yaz heyecanla beklenen, gençleri #ilkadımıat diyerek cesaretlendiren Cornetto, bu yaz da Aleyna Tilki ile “Bu Benim Masalım” şarkısına imza attı. Aleyna Tilki’nin klibiyle tüm masal klişelerini değiştirerek baştan yazdığı masalların kahramanı olduğu “Bu Benim Masalım” şarkısı, Cornetto’nun yeni ürünü UniCornetto’nun masalsı dünyasını anlatıyor. Aleyna Tilki, masallardaki kadınların, genç kızların klişeleşmiş rollerini yıkarak herkesin kendi hikayesini yaratması için ilham veriyor. Bu Benim Masalım şarkısı milyonlara ulaşan Aleyna, şarkısını, klibini ve kendi masalını anlattı.

“Konserler vermeyi sahnede ışıldamayı çok özledim” Şarkısında yer alan Aleyna Gezegeni’nin rengarenk dünyasını sürreal, gerçeküstü ve anti klişe olarak tanımlayan Aleyna, şarkı söylemeyi çok özlediğini ve müziksiz yapamayacağını bir kez daha anladığını dile getirdi.

Aleyna Tilki, karantina günlerinde evde kalarak kendi içinde bir yolculuğa çıktığını ve meditasyon yaptığını söyledi. “Evren bize kendi içimize dönmeyi ihmal ettiğimizi anlamamız için bir mesaj veriyor. Evde kaldığımız dönemde doğayı çok kirlettiğimizi gördük ve mesajı aldık” dedi.

“Değiştirdiğim en büyük klişe 16 yaşında pop star olmak… Belli bir yaşa gelindiğinde meslek sahibi olunacağı ve başarının yakalanabileceği gibi bir klişe vardı. Bunu kırdığımı düşünüyorum. Türkiye’nin en genç pop starı olarak yeteneklerin kullanım alanlarının yaşla değiliçten gelen enerji ile ilgili olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Çocukken en sevdiğim masal, okumayı öğrendiğim “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” Aleyna Tilki, okumayı 4 yaşındayken annesinin verdiği Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler kitabıyla öğrendiği için bu masalı çok sevdiğini söyledi. Hangi masalın kahramanı olmak isterdin? sorusuna “Alaaddin’in Sihirli Lambası’ndaki cin olmak isterdim.” cevabını verdi. Klipte Rapunzel’i canlandıran Aleyna “Rapunzel olsaydım oturup prensimi beklemez, saçlarımı keser onu her yerde arardım” dedi.

“Unicornları çok seviyorum. Onlar da gerçeküstü sürreal tipler oldukları için beni bambaşka bir dünyaya sürüklüyorlar ve çok güzeller.”

“Genç kızlara kendi masallarını yazmaları için ilham vermek istedik.” Aleyna Tilki; “Cornetto ile genç kızların cesaretle ve kalıplara takılmadan alışılmış hikayeleri dinlemeden, kendi masallarını yazıp kendi yollarında yürümelerine ilham vermek istedik.” dedi.

Hangisi Aleyna Tilki | Bal mumu heykeli Aleyna Tilki'yi şaşkına çevirdi
Hangisi Aleyna Tilki | Bal mumu heykeli Aleyna Tilki'yi şaşkına çevirdi
Aleyna Tilki dağları anlatacak çoban arıyor
Aleyna Tilki dağları anlatacak çoban arıyor
Aleyna Tilki şarkılarının sayısını artırdı
Aleyna Tilki şarkılarının sayısını artırdı
Bodrum'da sahillerinde Aleyna Tilki fırtınası 
Bodrum'da sahillerinde Aleyna Tilki fırtınası 
İstMarina AVM'de Aleyna Tilki İzdihamı
İstMarina AVM'de Aleyna Tilki İzdihamı
Aleyna Can'ın katil zanlıları yargı önünde hesap veriyor
Aleyna Can'ın katil zanlıları yargı önünde hesap veriyor
İnsan olmaktan sıkıldığını açıkladı
İnsan olmaktan sıkıldığını açıkladı
Aleyna Tilki'den şaşırtan büyük ikramiye yorumu
Aleyna Tilki'den şaşırtan büyük ikramiye yorumu
Son Güncelleme: 16.07.2020 23:29
Anahtar Kelimeler:
AleynaAleyna TilkiBu Benim Masalım şarkısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuba Karaca 2020 ilkbahar ve yaz koleksiyonunu tanıttı
Tuba Karaca 2020 ilkbahar ve yaz koleksiyonunu tanıttı
Alişan'a hesap şoku | 9 bin liralık hesaba isyan etti
Alişan'a hesap şoku | 9 bin liralık hesaba isyan etti
Korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi
Korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi
Senem Kuyucuoğlu | Podyuma geri dönüyorum 
Senem Kuyucuoğlu | Podyuma geri dönüyorum 
Özcan Deniz 10 yıl sonra ilk kez canlı yayında
Özcan Deniz 10 yıl sonra ilk kez canlı yayında
Fahriye Evcen’den yeni reklam filmi!
Fahriye Evcen’den yeni reklam filmi!
Kenan Doğulu arabalı açıkhava konseriyle bir ilke imza attı
Kenan Doğulu arabalı açıkhava konseriyle bir ilke imza attı
Dünyaca ünlü aktörden Demet Öger'e övgü
Dünyaca ünlü aktörden Demet Öger'e övgü
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran mesaj
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran mesaj
Ünlü model Günay Museyava'nın yardımına hemşerisi yetişi
Ünlü model Günay Museyava'nın yardımına hemşerisi yetişi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim