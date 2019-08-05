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Aleyna Tilki dağları anlatacak çoban arıyor

Türk pop müziğinin genç sesi Aleyna Tilki kendisine dağları anlatacak çoban aradığını duyurdu..

Aleyna Tilki dağları anlatacak çoban arıyor

Türk pop müziğinin genç sesi Aleyna Tilki kendisine dağları anlatacak çoban aradığını duyurdu..

05 Ağustos 2019 Pazartesi 02:08
Aleyna Tilki dağları anlatacak çoban arıyor

Aleyna Tilki dağları anlatacak çoban arıyor


Doğup büyüdüğü Toros Dağları'nın eteklerini özleyen Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı çağrıda dağ hayatını anlatacak çoban aradığını söyledi. Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bilmediğimiz bir yönünü daha duyurdu. 
Konya Seydişehir doğumlu genç şarkıcı bir yandan şiirlerini kitap haline getirmeye hazırlanırken, diğer yandan sosyal mesajlar vermeyi ihmal etmiyor. 


DERİN KONULARA GİRDİ

Instagram hesabından verdiği mesajlarda derin konulara giren Aleyna Tilki, hoşgörü ve anlayış vurgusu oldukça dikkat çekici. "Hoşgörü ve anlayış kaldı mı?" diyen Aleyna Tilki, "Hoşgörü ve anlayış kaldı mı? Bir de yanında tertemiz, safca akan sulardan... Varsa bir parça onlardan alayım. Yoksa yemem bir şey, başka şeylere artık iştahım kalmadı. Bir de Venüs’ü solumak isterim, beni oraya götürmeyen bir denize de kolayca açılamam artık..." ifadelerini kullandı.

ŞİİR KİTABI ÇIKARACAK

Şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine şiir kitabı çıkaracağının müjdesini vermişti.

"GERÇEK BİR ÇOBANLA ARKADAŞ OLMAK İSTİYORUM"

Tilki'nin geçtiğimiz günlerde, "Gerçek bir çobanla arkadaş olmak istiyorum. Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bi çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın. Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum" sözleri çok konuşulmuştu.
 

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