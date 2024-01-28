Aleyna Tilki sahnelere geri döndü
Uzun süredir konser vermeyen Aleyna Tilki dün akşam Kıbrıs Elexus Hotel’de sahneye çıktı. Konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Aleyna ilk albümünün de müjdesini verdi…
Kısa küt kestirdiği saçları ve yenilenmiş repertuvarı ile konukların karşısına bambaşka bir Aleyna olarak çıkan Tilki yediden yetmişe her kesimden büyük ilgi gördüğünü bir kez daha ispatladı. Seyirciyle sohbet ederken ilk albümünün çalışmalarını sonunda bitirdiğini müjdeleyen Aleyna Tilki “Yeni şarkılarımı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum” dedi.