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Aleyna Tilki sahnelere geri döndü

Aleyna Tilki yeni saç modeliyle uzun bir aradan sonra ilk konserini Kıbrıs'ta verdi. Aleyna hayranlarına ilk albümünün de müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

28 Ocak 2024 Pazar 10:53
Aleyna Tilki sahnelere geri döndü






Aleyna Tilki sahnelere geri döndü

Uzun süredir konser vermeyen Aleyna Tilki dün akşam Kıbrıs Elexus Hotel’de sahneye çıktı. Konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Aleyna ilk albümünün de müjdesini verdi…

Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuş, uzun zamandır konser yapamamasının sebeplerini hayranlarıyla paylaşmıştı. Zor günleri geride bırakan Aleyna Tilki dün akşam Kıbrıs Elexus Hotel’de sahneye çıktı. Şarkıları, dansları ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle seyirciyi kendine hayran bırakan Aleyna Tilki formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Kısa küt kestirdiği saçları ve yenilenmiş repertuvarı ile konukların karşısına bambaşka bir Aleyna olarak çıkan Tilki yediden yetmişe her kesimden büyük ilgi gördüğünü bir kez daha ispatladı. Seyirciyle sohbet ederken ilk albümünün çalışmalarını sonunda bitirdiğini müjdeleyen Aleyna Tilki “Yeni şarkılarımı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Son Güncelleme: 28.01.2024 17:56
Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiKonserKonseri
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