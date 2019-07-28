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Aleyna Tilki şarkılarının sayısını artırdı

Manavgat'ta Barış Suyu Kültür Sanat Festivali'nde sahne alan Aleyna Tilki "Bu yıl konserimde karışık şarkılar söyleyeceğim, kendi şarkılarımın sayısı bir kaçtane oldu" dedi.

Aleyna Tilki şarkılarının sayısını artırdı

Manavgat'ta Barış Suyu Kültür Sanat Festivali'nde sahne alan Aleyna Tilki "Bu yıl konserimde karışık şarkılar söyleyeceğim, kendi şarkılarımın sayısı bir kaçtane oldu" dedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:07
Aleyna Tilki şarkılarının sayısını artırdı

Aleyna Tilki şarkılarının sayısını artırdı


Türk popunun genç ve güzel yıldızı Aleyna Tilki, Manavgat'ta 23. kez düzenlenen Barış Suyu Festivali’nde hayranlarıyla buluştu. Aleyna Tilki, "Eskiden bir tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı" dedi..


Manavgat’ta düzenlenen Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali’nde gündüz sürat tekneleri ve su jetlerinden oluşan deniz araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, su jetleri ırmakta gösteriler yaptı.


Akşam düzenlenen festival kortejinin ardından ise Atatürk Kültür Merkezi önünde Cem Belevi ve Aleyna Tilki konser verdi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Cem Belevi, izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Belevi, hasta olmasına rağmen Manavgat’a gelmekten ve kalabalık topluluğa konser vermekten mutlu olduğunu söyledi. Cem Belevi’ye İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, plaket ve çiçek verdi.

Daha sonra ise Aleyna Tilki sahne aldı. Sahnenin yanına kadar minibüs ile gelen Aleyna Tilki, dinleyicilerine, "Bizim playlist biraz karışık. Her şeyden biraz var. Benim şarkılardan hemen devam etmeyelim. Zaten kaç tane şarkım var ki diyormuşum. Eskiden bir tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı" dedi.

Şarkılarıyla kalabalığı coşturan Aleyna Tilki’ye de Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, plaket ve çiçek verdi. Aleyna Tilki, konser bitiminde sahnenin yanındaki minibüsüne binip, alandan ayrıldı.

Festival kapsamında bugün Gökçe ve Edis, yarın da Zakkum ve Ebru Gündeş hayranlarıyla buluşacak.

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