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Aleyna Tilki yeniden Hatay’a geldi, çocuklara seslendi

Milyonlarca gencin kalbinde taht kuran ünlü şarkıcı Aleyna Tilki "Artık bir ayağım orada" dediği Hatay'a yeniden gitti. Tilki, deprem bölgesindeki çocuklarla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

05 Mart 2023 Pazar 19:34
Aleyna Tilki yeniden Hatay’a geldi, çocuklara seslendi

Aleyna Tilki yeniden Hatay’a geldi, çocuklara seslendi


Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki yeniden Hatay’a gitti. Çocuklarla çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Tilki, “Bugün Hatay’dayız. Çocuk olan çadır kentler ve bölgeler bana mesaj atsın” ifadelerini kullandı.


"ARTIK BİR AYAĞIM HATAY’DA"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından çocuklara moral vermek için Hatay’a giden Tilki, “Artık bir ayağım Hatay'da. Oradaki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oluştu. Bu zor zamanlarında yanlarında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor” demişti. 

Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiAleynaDeprem
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