Aleyna Tilki yeniden Hatay’a geldi, çocuklara seslendi



"ARTIK BİR AYAĞIM HATAY’DA"

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki yeniden Hatay’a gitti. Çocuklarla çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Tilki, “Bugün Hatay’dayız. Çocuk olan çadır kentler ve bölgeler bana mesaj atsın” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından çocuklara moral vermek için Hatay’a giden Tilki, “Artık bir ayağım Hatay'da. Oradaki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oluştu. Bu zor zamanlarında yanlarında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor” demişti.