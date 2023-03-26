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Ali Sunal Show TV'den ayrıldı mı? Güldür Güldür açıklaması

Yıllardır Türkiye'nin yüzünü gülümseten Güldür Güldür moderatörü Ali Sunal'ın, deprem sonrası yaptığı ilk gösteride yaptığı konuşmanın ardından kanalla yollarını ayırdı mı? 

26 Mart 2023 Pazar 13:14
Ali Sunal Show TV'den ayrıldı mı? Güldür Güldür açıklaması


Ali Sunal Show TV'den ayrıldı mı? Güldür Güldür açıklaması



Güldür Güldür ekibinden ayrıldığı iddialarına Ali Sunal'dan yanıt veldi. Ali Sunal'ın Güldür Güldür Show'da depremle ilgili yaptığı konuşmanın ardından Show TV ile arasının açıldığı ve oyuncunun Güldür Güldür'den ayrıldığı iddia edildi. Ali Sunal iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Show TV’de yayınlanan "Güldür Güldür" programının moderatörü oyuncu Ali Sunal'ın, programın açılışı sırasında Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi hakkında yaptığı konuşma gündeme oturmuştu. 


Ali Sunal o konuşmasında "Felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' deyip istifa etmemesi normal midir sizce? Hayır efendim, böyle bir normal yok" demişti.

Bu konuşmanın ardından Ali Sunal'ın Güldür Güldür'den ayrıldığı iddia edildi. Sunal, Twitter'da gündem oldu.

"BİR YERE GİTTİĞİMİZ YOK"

Ali Sunal ayrılık iddiaları sonrası bir paylaşımda bulundu. 

İddiaları yalanlayan Ali Sunal açıklamasında "Efendim iyi pazarlar. Dün Güldür Güldür kanalımız ShowTV‘de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar" dedi. 

Son Güncelleme: 27.03.2023 08:27
Anahtar Kelimeler:
Ali SunalGüldür Güldür
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