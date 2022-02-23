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Ali Sunal ve ikinci kez koronavirüse yakalandı

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal’dan sevenlerine kötü haber geldi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 09:23
Ali Sunal ve ikinci kez koronavirüse yakalandı


Ali Sunal, eşiyle birlikte ikinci kez koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Ali Sunal eşiyle birlikte bir kez daha koronavirüse yakalandı. Ünlü isimler evlerinde karantinaya girdi. Geçen yıl mart ayında kardeşi Ezo Sunal ile birlikte koronavirüse yakalanan Ali Sunal ikinci kez koronavirüse yakalandı.

TV100’de yer alan habere göre; daha önce hastalığı ağır bir şekilde geçiren Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal’ın da test sonucu da pozitif çıktı. Ünlü çift evde karantinaya girdi.

GÜLDÜR GÜLDÜR’DE DE VAKA VAR

Ünlü oyuncunun hastalığı bu kez hafif atlattığı öğrenildi. Güldür Güldür Show ekibinde birkaç koronavirüs vakasının daha olduğu konuşuluyor.

DAHA ÖNCE AĞIR GEÇİRMİŞTİ

Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova’yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı.

Ayrıca Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de koronavirüse yakalandığı belirlenmişti.

Durumu ağırlaşan Sunal hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumu merak edilen Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüsü yendiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Herkese merhaba. Tedavim bitti, iyiyim, eve çıktım. İlgilenen herkese teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok dikkat edin" mesajıyla sevenlerine müjdeli haberi vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Ali SunalKemal Sunal
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