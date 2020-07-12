Alişan'a hesap şoku | 9 bin liralık hesaba isyan etti



Ünlü Şarkıcı Alişan, arkadaşlarıyla birlikte izlemek için gittiği Demet Akalın konserinde hesap şoku yaşadı. Snobmagazin.com'un özel haberine göre akıllara durgunluk veren yüksek hesap şoku Bodrum Yalıkavak'ta yaşandı.

Önceki gün Yalıkavak'ta bir Beach'de sahne alan Demet Akalın'ın konserine Alişan'da davetliydi. Yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla birlikte mekana gelen Alişan, konser sonunda gelen 9 bin TL'lik hesap karşında şoke oldu.

"Ben ode ünlüyüm benden bu parayı alamazsınız" diyerek garsonlar sitemde bulunan Alişan'a, mekan yönetimi önemli bir indirim uyguladı. Uzun uğraşlar sonunda 9 Bin TL'lik hesabın yarısını (4 Bin 500 TL) ödeyen Alişan, konser bitiminin hemen ardından Demet Akalın'ı arayarak başından geçenleri anlattı.

Alişan'a parası iade edildi

Olayın hemen ardından Akalın, sahne aldığı Beach müdürünü arayarak Alişan'dan alınan hesabı geri iade edilmesini istedi...#demetakalın #alişan #bodrum #magazin #like #tatil