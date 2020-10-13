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Amerikanlı fenomenin 'Türk erkeği' isyanı

Amerikan kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, Türkçe mesaj yayınlayarak Türk erkeklerinin tacizinden tehditlerinden bıktığını söyledi.

13 Ekim 2020 Salı 16:51
Amerikanlı fenomenin 'Türk erkeği' isyanı

Amerikanlı fenomenin 'Türk erkeği' isyanı


Bir zamanmlar Türk erkeklerine hayranlığıyla bilinen yabancı kadınların isyanı sosyal medyanın diline düştü. ABD'li ünlü fenomen Türkçe yayınladığı mesajda 'Saygılı olun' olun dedi. Sheyenne Shea'yı magandaların neden hedef aldığı ise henüz bilinmiyor.


Sosyal medya magandaları, son yıllarda yabancı ünlüleri kendine hedef almaya başladı.  ABD'li fenomen Sheyenne Shea, sosyal medya üzerinden Türk erkeklerinin tacizine ve tehditlerine maruz kaldığını belirten paylaşım yaptı. Shea, "Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın" dedi.


ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarla Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı.

Shea, "Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun" dedi.

"TACİZLERDEN BIKTIM, USANDIM"

Sheyenne Shea Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde, "Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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