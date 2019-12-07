Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
108869
ALTIN
271.535
DOLAR
5.7701
STERLİN
7.5976
EURO
6.3816

Ankara'da Candan Erçetin fırtınası

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, dün akşam Ankara'da sevenlerine yine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ankara'da Candan Erçetin fırtınası

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, dün akşam Ankara'da sevenlerine yine unutulmaz bir akşam yaşattı.

07 Aralık 2019 Cumartesi 09:40
Ankara'da Candan Erçetin fırtınası

Ankara'da Candan Erçetin fırtınası

Ankara Congresium'da sahne alan ünla sanatçı Candan Erçetin, hayranlarıyla hasret giderdi. 

Kerki Solfej'in düzenlediği konserlerde sevenleriyle buluşan Candan Erçetin, dün akşam Ankara Congresium'da sahneye çıktı. Her konserinde sahnesi, performansı, kostümleri ve repertuarıyla dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Candan Erçetin, dün akşam Ankara'da sevenlerine yine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ankara'da 2019 yılının 2. konserini yine Congresium'da gerçekleştiren Candan Erçetin bu kez farklı bir repertuarla dinleyicisiyle buluştu. 10 yıldır sahnede söylemediği "Gözler" şarkısını yepyeni düzenlemesiyle seslendiren Erçetin, muhteşem bir koro eşliğinde göçmen şarkı ve türkülerde seyircileriyle karşılıklı dans etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 
Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 
Türkiye'de  Rap müzik sedece kendisiyle yarıştı
Türkiye'de  Rap müzik sedece kendisiyle yarıştı
Saplantılı hayranı yüzünden evini taşıdı
Saplantılı hayranı yüzünden evini taşıdı
Şuursuz Aşk filminin fragmanı görücüye çıktı
Şuursuz Aşk filminin fragmanı görücüye çıktı
Sefa Kındır, Cem Yılmaz'a meydan okudu
Sefa Kındır, Cem Yılmaz'a meydan okudu
Çukur dizisinin Cumali Koçovalı'sı alış verişte 
Çukur dizisinin Cumali Koçovalı'sı alış verişte 
Fenerbahçe Kulübü'n'den Acun'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe Kulübü'n'den Acun'a geçmiş olsun mesajı
Seda Sayan alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu
Seda Sayan alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim