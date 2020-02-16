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Ankara müziğin ritmini doyasıya yaşadı.  

Geçtiğimiz yıl sahneden inmeyen ünlü müzisyen Kenan Doğulu, 2020 Vay Beturnesine Ankara’da başladı.

16 Şubat 2020 Pazar 12:14
Ankara müziğin ritmini doyasıya yaşadı.  

Ankara müziğin ritmini doyasıya yaşadı.  

   Geçtiğimiz yıl sahneden inmeyen ünlü müzisyen Kenan Doğulu, 2020 Vay Beturnesine Ankara’da başladı. 15 Şubat’ta Ankaralı hayranlarıyla Congresium’dabuluşan Doğulu, unutulmayacak bir performans sergiledi.

Kerki Solfej tarafından düzenlenen konserde Kenan Doğulu'ya tuşluçalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyondaAbbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Tahsin Endersoy,trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman, saksafonda Serkan Altınok vevokallerde Su İdil ile Cansu Akarsu eşlik etti. Tüm konser boyunca mükemmel birşov sergileyen Kenan Doğulu, Ankaralı dinleyenlerini büyüledi.

Kenan Doğulu, 2020 Vay Be turnesi kapsamında Türkiye'nin birçok ilindevereceği konserlerle 2020 yılını sevenleriyle geçirecek.

Anahtar Kelimeler:
Kenan Doğulu
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