Arbesk şarkıcısı Devran Çağlar ölü bulundu



Türkiye onu 'Öldürürüm Kendimi' şarkısı ile tanıdı. Sahte Sevgililer, Kalbim senindir, Ayrıldık, Gittin ve Elinden Geleni Ardına Koyma gibi şarkılarının olduğu kasetleri satış rekoru kırdı. Arebesk furyası sırasında 3 filmle hayranlarının gönlünde taht kuran şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe’de tek başına kaldığı rezidans dairesinde ölü bulundu. Müzik hayatında şöhret basamaklarını tırmanırken kendisinin Bülent Ersoy'a benzetilmesi yüzünden "Önümü hep o kesti" diye sitem ettiği öne sürülen Devran Çağlar'ın kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Devran Çağlar dönemin modasına uyarak cinsiyet değiştirme operasyonu da yaptırmıştı.



Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar’dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar’ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı.

Edinilen bilgilere göre ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe’deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sürüyor.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.

Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla tanınan Devran Çağlar 2000'li yılların başında cinsiyet değiştirme ameliyatı da olmuştu