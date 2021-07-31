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Astrolog Arzum Koyuncu'ya çirkin tuzak

Sosyal medyanın ünlü astrologlarından Arzum Koyuncu, sosyal medya işleri için anlaştığı Erkan Ş. hakkındasuç duyurusunda bulundu.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:35
Astrolog Arzum Koyuncu'ya çirkin tuzak

Astrolog Arzum Koyuncu'ya çirkin tuzak


Ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu, sosyal medya işleri için anlaştığı Erkan Ş.'ye suç duyurusunda bulundu.


İddiaya göre Erkan Ş., sosyal medya işi için anlaştığı Koyuncu’nun e-mail şifresini alarak onun telefon rehberini çaldı. Koyuncu’nun Fransa’da yaşayan arkadaşı Burcu P.’nin de telefon numarasını alan Şavkın, sosyal medya hesabından bu numarayı sanki ünlü astrolog paylaşıyormuş gibi 'Bu numara asistanım Burcu’nun numarasıdır. Eskortluk yapmaktadır. Arayın sizi...' yazdı.

SAHTE HESAPLAR AÇTI

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Erkan Ş.’nin bununla yetinmeyip Koyuncu’nun eskort olduğuna dair sahte hesaplar açtı. Koyuncu korunma talebinde de bulundu. Talebi haklı bulan Aile Mahkemesi, Şavkın’ın 1 ay süreyle Koyuncu’ya yaklaşmamasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog
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