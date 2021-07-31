Astrolog Arzum Koyuncu'ya çirkin tuzak



Ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu, sosyal medya işleri için anlaştığı Erkan Ş.'ye suç duyurusunda bulundu.

SAHTE HESAPLAR AÇTI

İddiaya göre Erkan Ş., sosyal medya işi için anlaştığı Koyuncu’nun e-mail şifresini alarak onun telefon rehberini çaldı. Koyuncu’nun Fransa’da yaşayan arkadaşı Burcu P.’nin de telefon numarasını alan Şavkın, sosyal medya hesabından bu numarayı sanki ünlü astrolog paylaşıyormuş gibi 'Bu numara asistanım Burcu’nun numarasıdır. Eskortluk yapmaktadır. Arayın sizi...' yazdı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Erkan Ş.’nin bununla yetinmeyip Koyuncu’nun eskort olduğuna dair sahte hesaplar açtı. Koyuncu korunma talebinde de bulundu. Talebi haklı bulan Aile Mahkemesi, Şavkın’ın 1 ay süreyle Koyuncu’ya yaklaşmamasına karar verdi.