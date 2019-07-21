Atilla Taş'ın Cem Özdemir isyanı



Sahnelerin sevilen ismi, konuşmalarıyla, şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Atilla Taş, Ekrem İmamoğlu röportajının ardından kendisini küçümseyen yorumlara sonunda isyan etti.

Atilla Taş en büyük tepkiyi ise gazeteci Cüneyt Özdemir'e gösterdi. Atilla Taş Cüneyt Özdemir'in "Atilla Taş bile, Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı" sözlerine oldukça içerleyen Atilla Taş'ın sözleri binlerce takipçisinden destek yorumları aldı.

Cüneyt Özdemir'e seslenen Atilla Taş'ın 'Bakın ben gazeteci değilim, böyle bir iddiam yok, öyle Amerikadan sallamak kolay. Sen gazetecilik yapsaydın da, ben hapis yatmak zorunda kalmazdım belkide' sözleri sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.