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Atilla Taş'ın Cem Özdemir isyanı

Türk pop müziğinin gür sesi Atilla Taş, FETÖ iddialarıyla yargılandığı davada tek başına savunurken son dönemde sosyal medyada kendine yönelik eleştirilere adeta isyan etti.

Atilla Taş'ın Cem Özdemir isyanı

Türk pop müziğinin gür sesi Atilla Taş, FETÖ iddialarıyla yargılandığı davada tek başına savunurken son dönemde sosyal medyada kendine yönelik eleştirilere adeta isyan etti.

21 Temmuz 2019 Pazar 23:57
Atilla Taş'ın Cem Özdemir isyanı

Atilla Taş'ın Cem Özdemir isyanı


Sahnelerin sevilen ismi, konuşmalarıyla, şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Atilla Taş, Ekrem İmamoğlu röportajının ardından kendisini küçümseyen yorumlara sonunda isyan etti.

Atilla Taş en büyük tepkiyi ise gazeteci Cüneyt Özdemir'e gösterdi. Atilla Taş Cüneyt Özdemir'in "Atilla Taş bile, Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı" sözlerine oldukça içerleyen Atilla Taş'ın sözleri binlerce takipçisinden destek yorumları aldı. 

Cüneyt Özdemir'e seslenen Atilla Taş'ın 'Bakın ben gazeteci değilim, böyle bir iddiam yok, öyle Amerikadan sallamak kolay. Sen gazetecilik yapsaydın da, ben hapis yatmak zorunda kalmazdım belkide' sözleri sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 22.07.2019 00:26
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika HaberlerEkrem İmamoğluCüneyt ÖzdemirAtilla Taş
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