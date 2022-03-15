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Atiye | Kimse çocuğum olduğunu sormadı!

Atiye, hafta içi her gün Süper FM’de Türkiye’nin en bulaşıcı en şen kahkahası Duygu Atakan’ın, Duygu’yla Radyodayız programına konuk oldu ve açıklamalarda bulundu. 

15 Mart 2022 Salı 08:20
Atiye | Kimse çocuğum olduğunu sormadı!

Atiye | Kimse çocuğum olduğunu sormadı!


 

Ferah Feza adında bir çocuk dünyaya getiren Atiye, 'Kimse çocuğum olduğunu sormadı geç duyuldu. Hamileyken Hindistan'daydım çok ortalıkta görülmedim. İnsanlar kilo aldığımı düşündü. Annelik çok güzel gidiyor biraz gürültülü ama eğlenceli ve yorucu' dedi. 

Süper FM’de Duygu Atakan’ın Duygu’yla Radyodayız programında Atiye, pandemi öncesi yapılan albümün önümüzdeki günlerde çıkacağını belirtti. Albüm mü? Single mı? yaparsınız sorusuna Atiye, 'Onu zaman gösterecek ama benim isteğim albüm. Albüm çıksın sonra bakarız. Önümüzdeki günlerde MFÖ tribute albümünde yer alacağım. Henüz şarkı belli değil' diye konuştu.  

Ailesinin müziğe başlamasına karşı çıktıklarını anlatan Atiye, ' Her anne baba ister çocuğunun stabil bir geliri olsun. Ailem çok da şarkıcı olmamı istemedi. Sonradan vazgeçmeyeceğimi anladıklarında bir de benim B planım da yoktu. Sonra yanımda oldular. ' dedi.

Anahtar Kelimeler:
AtiyeSüper Fm
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