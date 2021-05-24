Aynur Ayaz ile Hayatın İçinden her gece canlı yayında

ATV, TRT, başta olmak üzere çok sayıda ulusal kanalda başarılı programlara imza atan Televizyon programcısı, sunucu Aynur Ayaz Hayatın İçinden ile her gece evlere konuk olmaya devam ediyor. Aynur Ayaz, uzun yıllardır hem ekranlarda yaptığı programlarla hem de pandemi başından beri sürdürdüğü sosyal medya canlı yayınlarıyla ilgi ile takip ediliyor.

Ramazan sonrası başladığı toplum psikolojisi, yaşanan sorunlar, duygu durumları, davranışlardaki değişimler farklı konulara değinerek işin uzmanlarından

çok değerli ve alanında uzman

Mylife Danışmanlık Kurucusu Psikolog, Psikoterapist, Aile/Çift ve Evlilik terapisti Prof.Dr.Ekrem Çulfa ile aynurayazofficial adresinden her gece saat 23.00’de interaktif bir canlı yayın ile takipçileri, izleyenlerle buluşuyor.

Aynur Ayaz’la Hayatın İçinden programında her gece saat 23.00-23.30 arası Psikoterapist-Aile,Çift ve ilişki terapisti Prof. Dr. Ekrem Çulfa kendisine gelen soruları samimiyetle yanıtlıyor. Konulara açıklık getirip, psikolojimize iyi gelecek metod ve yöntemler konusunda bazı bilgileri de paylaşıyor.