Aynur Aydın | Seyirciyle dertleşmek isterdim



Ünlü şarkıcı Aynur Aydın önceki akşam, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için Çanakkale'de siyah-beyazlılar ile buluştu. Gecede sahne alan Aynur Aydın, gelenlere unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. En sevilen şarkılarını coşkuyla seslendiren Aydın, sosyal medyada da en çok konuşulanlar listesine girip yine gündem oldu.

Sahnedeki cesur tarzıyla, performansıyla, esprileriyle ve enerjisiyle dikkat çeken, danslarıyla da beğeni topladı.

Gecenin sonunda "Bir Aşk Hikayesi" şarkısını siyah beyazlılarla birlikte söyleyen Aynur Aydın, zaman zaman sahnede duygusal anlar da yaşadı.

Konser sonrası Aynur Aydın, “Sahnede şimdiye kadar yapmadığınız ama yapmak istediğiniz bir çılgınlık var mı” sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, “Seyirciyle oturup dertleşmeyi çok isterdim, dünya beni çok üzüyor” dedi.