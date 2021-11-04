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Aynur Aydın | Seyirciyle dertleşmek isterdim

Çanakkale'de sahne alan ve cesur tarzıyla, performansıyla, esprileriyle ve enerjisiyle dikkat çeken Aynur Aydın, danslarıyla da beğeni topladı

04 Kasım 2021 Perşembe 20:44
Aynur Aydın | Seyirciyle dertleşmek isterdim

Aynur Aydın | Seyirciyle dertleşmek isterdim


Ünlü şarkıcı Aynur Aydın önceki akşam, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için Çanakkale'de siyah-beyazlılar ile buluştu. Gecede sahne alan Aynur Aydın, gelenlere unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. En sevilen şarkılarını coşkuyla seslendiren Aydın, sosyal medyada da en çok konuşulanlar listesine girip yine gündem oldu.

Sahnedeki cesur tarzıyla, performansıyla, esprileriyle ve enerjisiyle dikkat çeken Aynur Aydın, danslarıyla da beğeni topladı.

Gecenin sonunda "Bir Aşk Hikayesi" şarkısını siyah beyazlılarla birlikte söyleyen Aynur Aydın, zaman zaman sahnede duygusal anlar da yaşadı.

Konser sonrası Aynur Aydın, “Sahnede şimdiye kadar yapmadığınız ama yapmak istediğiniz bir çılgınlık var mı” sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, “Seyirciyle oturup dertleşmeyi çok isterdim, dünya beni çok üzüyor” dedi.

Son Güncelleme: 04.11.2021 20:48
Anahtar Kelimeler:
KonserMağazin
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