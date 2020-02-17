Ayşegül Aldinç | Almadığıma çok pişmanım

Türk müziğinin güçlü sesi Ayşegül Aldinç, Trump Cadde konserinde şarkılarıyla olduğu kadar güzelliğiyle de büyüledi. Konser boyunca sohbetiyle de bir kez daha gönüllerde taht kuran Aldinç, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. “Ben Ajda Pekkan şarkılarıyla şarkıcı olmaya karar verdim” derken Mabel Matiz’in Gel adlı şarkısını almadığına çok pişman olduğunu, Kenan Doğulu şarkılarını ise kıskandığını söyledi.

Ayşegül Aldinç, 15 Şubat Cumartesi akşamı Trump Alışveriş Merkezi’nin teras katında yer alan Trump Cadde’de Sevgililer Günü Konseri verdi. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Aldinç, konser boyunca hem coşturdu hem hüzünlendirdi hem de sohbetiyle bol bol güldürdü.

Mabel Matiz’in Gel’ini söylemediğime pişmanım

Kendi şarkılarının yanı sıra Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu’dan da şarkılar seslendiren Ayşegül Aldinç, “Ben müziğe Ajda Pekkan şarkıları dinleyerek başladım, onun şarkılarını söyleyerek şarkıcı oldum” dedi. Kenan Doğulu’nun ‘Tutamıyorum Zamanı’ adlı şarkısını söyleyen ve ‘Bu şarkıları kıskanıyorum’ diyen Aldinç, yaşadığı bir pişmanlığı da şu sözlerle anlattı: “Mabel Matiz geldi ve senin için bir şarkı yaptım, beğenirsen senin dedi. Nakaratını seslendirdi. ‘Gel’ adlı şarkıydı. Bunu sen söyle dedim, çok iyiydi. Sonra fena patladı ve almadığıma çok pişman oldum”

Yeni huyum istek parça…

Konser sırasında “Yeni huyum bu. İstek alıyorum. Peçeteye falan yazmanıza da gerek yok, direkt olduğunuz yerden bağırın, ben hop söylüyorum” diyerek dinleyicilerden gelen istek parçaları da söyleyen Aldinç sürekli dans etti ve orkestrasıyla davul şov yaptı. Yer yer yaşadığı ilginç anıları da anlatan sanatçı, “Zuhal Olcay, Çiğdem Tunç, Candan Erçetin… Bizi sürekli karıştırırlar. Bana Mehmet Ali’yi sorarlardı mesela, nasıl iyi mi falan diye. Çiğdem’in arkasından da Kara Sevda diye bağırırlarmış” sözleriyle dinleyenlerini güldürdü.

