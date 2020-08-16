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Azeri fenomen Asya İsmayilova hangi Türk oyunculara hayran

Azerbaycan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Asya İsmailova'nın Türk oyunculara olan ilgisi binlerce takipçisinin dikkatini çekiyor.

16 Ağustos 2020 Pazar 12:00
Azeri fenomen Asya İsmayilova hangi Türk oyunculara hayran

Azeri fenomen Asya İsmayilova hangi Türk oyunculara hayran



Azerbaycan'da magazin dünyasında ve sosyal medya platformlarında adından sıkça söz ettiren ünlü Azeri fenomen Asya Ismayilova, Türk dizileri ve oyuncuları yakından takip ettiğini söyledi. Ismayilova, Türkiye'de popüler olan dizi ve oyuncuları da açıkladı

AZERBAYCAN'DA TÜRK DİZİLERİ FIRTINALAR ESTİRİYOR

Ünlü fenomen Asya Ismayilova, "Ülkemizde 'Hercai', 'Bay Yanlış' ve Kuruluş: Osman' gibi Türk dizileri çok rağbet görüyor. Yakışıklı oyuncularınız Akın Akınözü, Burak Özçivit, Can Yaman ve Barış Arduç'ın ciddi bir hayran kitlesi var. Bende bu oyuncuları çok beğeniyorum. Oldukça ilgi çekiciler" dedi.

O YILDIZLARLA GÖRÜŞMEYİ ÇOK İSTİYOR

Sözlerini sürdüren Ismayilova,"Türkiye'ye geldiğimde Akın Akınözü, Burak Özçivit, Can Yaman ve Barış Arduç ile görüşmeyi ve ortak bir dizi, film veya reklam projesinde aynı seti paylaşmayı çok arzuluyorum" deyip en büyük hayalini de açıkladı.

MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR

Evli bir oğlu olan Asya Ismayilova, pandemi sürecinin ardından Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor.

INSTAGRAM'DA 440 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Instagram'da özel hayatı ve gündelik yaşamına ilişkin sık sık paylaşım yapan Asya Ismayilova'yı 440 bin kişi takip ediyor

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