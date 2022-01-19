Aziz'in Dilruba ve Efnan'ı makyajları ile 2022'ye şimdiden damgasını vurdu





Milyonlarca insanı ekran başında toplayan ünlü dizi filmler ile çok sayıda sinema eserinde, unutulmaz karakterlere sanatıyla adeta ruh katan makyaj ustası Selvi Zurnacı'nın sihirli parmaklarından çıkan Efnan ve Dilruba, genç kızların makyaj modeli oldu.





Magazin ve cemiyet haberlerinin vazgeçilmez isimleri hep O'nun koltuğundan, sihirli parmaklarının arasından geçti. Ekranlarda on binlerce kişinin hayranlığını kazanan dizi film oyuncularını, rollerine uygun karakterlere makyajıyla hep O hazırladı. Güzelliğine güzellik kattığı çok sayıda genç oyuncu, yakışıklı jön kamera karşısına geçmeden önce son kez adeta onun 'fırçasın'a maruz kaldı. Türkiye'nin sıradışı makyaj sanatçısı Selvi Zurnacı şimdi de 2022'de yeni yüz trendlerine yön veriyor.





Bugünlerde Show Tv'de yayınlanan dizi filmi Aziz'in başrol oyuncuları Damla Sönmez, Simay Barlas ve Murat Yıldırım canlandırdığı karakterler gençler arasonda oldukça moda oldu. Dilruba ve Efnan makyajlarını dönemin ruhuna uygun olarak hazırlayan ünlü makyaj sanatçısı Selvi Zurnacı'nın tercih ettiği renkler ve stil şimdiden moda oldu.





Aziz'in yayına girmesinin hemen ardından ünlü oyuncu Damla Sönmez'in canlandırdığı Dilruba ile Simay Barlas'ın rolüyle hayat verdiği Efnan karakterlerinin makyajının kısa sürede benimsendiğini belirten makyaj ustası Selvi Zurnacı şunları söyledi; "TV programlarında, magazin sitelerinde, Youtube kanallarında gördüğüm çok sayıda genç kız bu iki karakterin yüz makyajını uygulamasından gurur duydum. Her iki oyuncunun rol stili Türkiye'de ile birlikte çok sayıda ülkede uygulanıyor olması mutluluk veriyor."





EFNAN'IN ÇİLLERİ'NE SORU YAĞMURU



Çok sayıda genç kız ve kadının Efnan'ın çillerini merak ettiğini söyleyen Selvi Zurnacı "Tarihi dönemler için uygulanan makyajlara kadınların, genç kızların ilgi göstermesi oldukça önemli.

Hayranlık duyulan oyuncuların makyajlarıyla ilgili gelen sorulara vakit buldukça cevap veriyor. En çok Efnan'ın çilleri konusunda soru geliyor. Çok sayıda izleyici çilleri doğal bulmuş. Normal makyajın üstüne yapılıp yapılmayacağını merak edenler de var. Dönem makyajlarından aldığım geri dönüşler çok ilham verici. Zaten en çok aldığım soruların başında , kullandığım malzemeler var. İnsanlar, en çok hangi malzemeleri kullandığımı soruyor.'' dedi.





CENAZE MAKYÖZLÜĞÜ: KENDİMİ GASİLHANE'DE BULDUM



Makyöz eğitimi sırasında yönelttiği "Ölülere makyaj yapılır mı hocam" sorusunun ardından kendisini gasilhanede bulduğunu söyleyen Zurnacı geçen süreci şöyle anlattı: "Makyajın bendeki karşılığı bir tuali renklendirmek gibi. Benim için ölü de bir tual, diri de. Dolayısıyla bu işin nasıl yapılabileceğini araştırdım, cenaze hizmetlerine CV’mi gönderdim. Türkiye’de bu işi yapan bir hanıma da mail atmıştım. Bir cenaze makyajı gerekince o hanımı aramışlar ama Amerika’da olduğu için benden söz etmiş. Bir gün telefonum çaldı, kaybettikleri yakınları için makyaj yapmamı istediklerini söylediler ve ben kendimi gasilhanede buldum.

CENAZELERE EN ÇOK HANGİ MAKYAJ UYGULANIR



Kimileri “Kırmızı ruju çok severdi ya da siyah oje kullanırdı” gibi bilgiler veriyor. İlk makyajını yaptığım kişiye takma kirpik kullanmıştım çünkü sürekli kirpik takarmış. Süslü bir hanımefendiymiş. İstedikleri renklerde ojesini, rujunu sürdüm ve kirpiklerini taktım. Pankreas kanserinden vefat ettiği için saçları yoktu. Renkli eşarplarla Küba tarzında başını bağladım. Küpelerini taktım, güneş gözlüğünü eşarbının üstüne taktım. Tamamen bir manken formu verdim. Kadınlar bir göz kalemi dahi çekseler güzelliklerinin ön plana çıkmasını isterler ya ben de onu en güzel haline getirdim. Her kadının ya da her genç kızın yaşamak istediği şeyi en son ben yaşattığım için huzur duyuyorum."





SELVİ ZURNACI KİMDİR?



8 Yıldır film setlerinde ünlü oyuncuların hep yanında yer alan Selvi Zurnacı; Hercai, Aşkın Tarifi, Çilek Kokusu, Hanımköylü, Cesur Yürek, Ver Elini Aşk, Bahtiyar Ölmez, Ege'nin Hamsisi gibi dizi filmlerinde görev aldı. Zurnacı Çılgın Ortak, Sekerat Son, Olur İnşallah, 4525 Kusursuz Cinayet filmleri ile çok sayıda reklam filmi ve Klip çekimlerinde sanatını konuşturdu.