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Babasız büyüyen Doğuş'tan Baba şarkısı

Uzun bir sessizliğin ardından tekrar müzik dünyasında dengeleri değiştirmeye hazırlanan şarkıcı Doğuş, Babam şarkısına klip çekti. 

27 Ekim 2023 Cuma 13:20
Babasız büyüyen Doğuş'tan Baba şarkısı






Babasız büyüyen Doğuş'tan Baba şarkısı



Duygu yüklü şarkıyı yakın zamanda müzik platformlarında beğeniye sunmayı planlayan Doğuş Antalya’da çektiği klip için titizce çalıştı. Hayrettin Güneş yönetmenliğinde çekilen ve filmleri aratmayan klip için Almanya’dan özel bir ekip ve kameralar getirildi.

Çekimler sırasında çoğu zaman gözyaşlarını tutamayan Doğuş, anne babasız büyüyen bir birey olarak bu şarkıyı yazmasının kendisine neler hissettiğini anlattı.  

Babam şarkısı benim için çok önemli bir şarkı” diyerek sözlerine başlayan Doğuş, “Bildiğiniz üzere baba duygusunu çok tatmamış bir çocukluk geçiren biri olarak kelimeleri yazıya döküp notalarla birleştirdim. Bir çocuğun yokluğunda eksik yanlarından biridir “baba” karakteri. Bende çocukluğumda hep eksiktim. Yıllar sonra kısa bir süreliğine bu eksikliği kapatabilsem de içimde hep yara olarak kalmıştır bu konu. Yıllardır yapmak istediğim şarkıyı şimdi sevenlerimin ve müzik severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyoruz. Umarım onlar da bu şarkıyı çok sevecekler” dedi.

Sevilen sanatçı Doğuş’un “Babam” isimli şarkısı önümüzdeki günlerde Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak.
 

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DoğuşDoğuş Baba Şarkısı
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