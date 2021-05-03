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Bahar Candan, maaşla arkadaş arıyor

Bir TV kanalındaki moda yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan'dan arkadaş bulmak için ilan yayınladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:14
Bahar Candan, maaşla arkadaş arıyor

Bahar Candan, maaşla arkadaş arıyor



Aylık tam 5 bin TL, SGK ve 3 öğün yemek, bir de de ara yemek vaadiyle arkadaş aradığını söyleyen Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yalnızlığını duyurdu. 

Geçtiğimiz aylarda Uludağ'da, saldırıya uğrayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, para karşılığında kendisine arkadaş aradığını açıkladı. Candan, "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek her şeyi vereceğim. Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum" dedi

"ARKADAŞA İHTİYACIM VAR"

Kendisine arkadaşlık etmesi için birini aradığını söyleyen Candan, "Çok yalnızım arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek...  Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum. İsteklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

BİR SÜRE ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Bahar Candan, erkek arkadaşı Murat D. ile İstanbul'dan tatil için Uludağ'a gitmişti.

İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başlamıştı. Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki göstermişti.

Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyümüştü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurmuştu. Odadan gelen kavga seslerini duyan otel çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitmişti. Tedavisinin ardından da İstanbul'a dönmüştü. Otele gelen Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., adliyeye sevk edilmişti. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşananlardan sonra Twitter'da #BaharCandanYalnızDeğildir etiketi altında binlerce destek mesajı atılmıştı.

Ablası Nihal Candan da yaşananları, "İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi, yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar, yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım" sözleriyle anlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
FenomenBahar CandanArmadaş
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