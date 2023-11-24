Baku Fashion Week'te Yağmur Karlı rüzgarı





Geçtiğimiz hafta 36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazanan Yağmur Karlı, ilk işini alır almaz kardeş ülkemiz olan Azerbaycan’a koştu.

’de düzenlenen'de ilk baş mankenliği olarak podyuma çıkan Yagmur Karlı Tüm dikkatleri üzerine çekti. Günay Museava ile aynı podyuma çıkan güzel manken oldukça heyecanlıdı.

Baş manken olarak tasarımcı Datuna Sulikashvili Koleksiyonun stayling Dünyaca ünlü şarkıcı Madlena yaptı. Defile sonunda kameralara konuşan Karlı, “Benim için bir ilk oldu ve bir haftada hayatım değişti aynı zamanda bu iş benim ilk işim” dedi.