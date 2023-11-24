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Baku Fashion Week'te Yağmur Karlı rüzgarı

Uluslararası ilk gösterisini Azerbaycan'ın Başkenti Baku'da düzenlenen Baku Fashion Week'de baş manken olarak podyuma çıkan Yağmur Karlı 'Bugün benim gurur günüm' dedi

24 Kasım 2023 Cuma 10:27
Baku Fashion Week'te Yağmur Karlı rüzgarı






Baku Fashion Week'te Yağmur Karlı rüzgarı



Geçtiğimiz hafta 36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazanan Yağmur Karlı, ilk işini alır almaz kardeş ülkemiz olan Azerbaycan’a koştu. 


Bakü’de düzenlenen Baku Fashion Week'de ilk baş mankenliği olarak podyuma çıkan Yagmur Karlı Tüm dikkatleri üzerine çekti. Günay Museava ile aynı podyuma çıkan güzel manken oldukça heyecanlıdı.

Baş manken olarak tasarımcı Datuna Sulikashvili Koleksiyonun stayling Dünyaca ünlü şarkıcı Madlena yaptı. Defile sonunda kameralara konuşan Karlı, “Benim için bir ilk oldu ve bir haftada hayatım değişti aynı zamanda bu iş benim ilk işim” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
BaküFashion
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