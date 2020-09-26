Beren Saat'e özel aşçı ve şemsiyeci tutuldu



Dizi filmlerin aranan ismi ünlü oyuncu Beren Saat'in başrolünü oynadığı Atiye dizisinin Mardin'de devam eden çekimlerinde uzun süre unutulmayacak görüntüler ortaya çıktı. Netfilix, Atiye çekimleri öncesi Beren Saat'in öne sürdüğü şartları yerine getirirken masraftan da kaçınmadı. Snob Magazin'in haberine göre, Beren Saat çekimler süresince ünlü film şirketinden özel aşçı da talep etti.

Dev şemsiye ile şehir turu

'ın romanından uyarlanan ve başrollerindeile'un yer aldığıdizisinin üçüncü sezonun çekimleri geçtiğimiz günlerde Mardin'de başlamıştı. Bugünlerde'nde devam eden çekimlerde Beren Saat'in içinde yer aldığı ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Çekimlerin yapıldığı antik kentten bir set işçinin taşıdığı dev bir branda şemsiye ile Beren Saat'i güneşten koruduğu görüldü. Antik kent içinde yanında dev bir şemsiye taşıyan set işçisi ile kameralara yansıyan Beren Saat'i bu şekilde görenler "Eski sultanlar ve kraliçeler de yanlarında şemsiye taşıyan köleleri ile gezermiş" yorumunu yaptkı.

Beren'e özel aşçı getirildi

Bu arada Koronavirüs salgınından dolayı tedbiri elden bırakmayan oyuncu Beren Saat, virüsten korunmak için çok dikkat çeken bir önlem aldığı ortaya çıktı. Yapım şirketi, ünlü oyuncunun yemekleri için özel olarak İstanbul'dan aşçı getirttiği öğrenildi. Beren Saat, film ekibiyle birlikte yemek yerine kendi için özel olarak pişirilen öğünlerle çekimlerini sürdürüyor. NOT; Görseller snobmagazin.com alınmıştır



