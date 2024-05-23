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Beril Kayar, şıklığıyla göz kamaştırdı

Ru dizisinin gösteriye şık kamaştıran özel gösterimine, gözleri kamaştıran kombiniyle katılan Beril Kayar, tüm bakışları üstünde topladı

23 Mayıs 2024 Perşembe 17:28
Beril Kayar, şıklığıyla göz kamaştırdı






Beril Kayar, şıklığıyla göz kamaştırdı

 
Ru dizisinin gösteriye şık kamaştıran özel gösterimine, gözleri kamaştıran kombiniyle katılan Beril Kayar, tüm bakışları üstünde topladı

Merakla beklenen "Ru" dizisinin Feriye’de gerçekleşen özel gösteriminde Beril Kayar, göz kamaştıran kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mini pırıltılı eteği ve maskulen tarzıyla adeta gecenin yıldızı oldu.

Rolü için özel olarak aşçılık dersleri aldığını belirten Kayar, mutfakta harikalar yarattığını ve yemek yapmaktan büyük keyif aldığını vurguladı.

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MağazinMagazin HaberleriBeril Karay
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