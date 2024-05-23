Beril Kayar, şıklığıyla göz kamaştırdı
Ru dizisinin gösteriye şık kamaştıran özel gösterimine, gözleri kamaştıran kombiniyle katılan Beril Kayar, tüm bakışları üstünde topladı
Merakla beklenen "Ru" dizisinin Feriye’de gerçekleşen özel gösteriminde Beril Kayar, göz kamaştıran kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Mini pırıltılı eteği ve maskulen tarzıyla adeta gecenin yıldızı oldu.
Rolü için özel olarak aşçılık dersleri aldığını belirten Kayar, mutfakta harikalar yarattığını ve yemek yapmaktan büyük keyif aldığını vurguladı.