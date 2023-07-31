Berkay'ın konserinde Oğuzhan Koç konuk oldu

Türk Pop Müziğinin çok sevilen isimlerinden Berkay, yoğun yaz konserleri serisine tüm hızıyla devam ediyor.



Atlantis Yapım’ın organize ettiği Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında konser veren Berkay, muhteşem performansıyla Turkcell Vadi’de unutulmaz bir geceye imza attı.

Dinleyicilerinden oluşan dev koro eşliğinde şarkılarının söyleyen Berkay’ın yakın arkadaşları Oğuzhan Koç, Umut Kurt, Danla Biliç ve Defne Samyeli de ünlü popçuyu izlemeye gelenler arasındaydı.

Yakın dostu Oğuzhan Koç’u alkışlar arasında sahneye davet eden Berkay, kendisine verdiği ‘Sonunda’ parçasını sanatçı dostu ile birlikte söyledi. İlk yarının sonuna doğru sahneye konuk olan Oğuzhan Koç ‘Hoş geldiniz. Sürpriz olsun diye arkada bekliyordum. Ama aranızda olup bu muhteşem konserde ben de eğlenmek isterdim’ dedi. Oğuzhan Koç’ın çok yakın dostu ve kıymetli bir arkadaşı olduğunu söyleyen Berkay ‘Benim de senden bir isteğim olamaz mı’ diyerek şarkı istedi. ‘Yokluğunda Yüz Çevirdim Aşka’ ve ‘Ağlamadım’ şarkılarını söyleyen Oğuzhan Koç, sanatçı dostuna sarılarak mikrofonu devretti.

Geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu yeni yeklisi ‘Anladım’ın çok kısa sürede sevilmesinden memnuniyetini dile getiren Berkay ‘Şu an her fırsatta stüdyoya kapanıyorum. Sırada bekleyen iki şarkı var. Onları da çok bekletmeden sizlerle buluşturacağım’ dedi.

Turkcell Vadi Hakkında;



28 Temmuz’da açıklanan dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta 3 altın ödül birden kazanan Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi, etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ve sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.