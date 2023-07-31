Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Berkay'ın konserinde Oğuzhan Koç konuk oldu

Trendyol Yemek Ana Sponsorluğu’nda ve Sipay’ın Fintek Sponsorluğu’nda gerçekleşen festivalin onuncu günü saat 16.00’da kapılarını açtı.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:38
Berkay'ın konserinde Oğuzhan Koç konuk oldu

Berkay'ın konserinde Oğuzhan Koç konuk oldu 

Türk Pop Müziğinin çok sevilen isimlerinden Berkay, yoğun yaz konserleri serisine tüm hızıyla devam ediyor. 


Atlantis Yapım’ın organize ettiği Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında konser veren Berkay, muhteşem performansıyla Turkcell Vadi’de unutulmaz bir geceye imza attı.

Dinleyicilerinden oluşan dev koro eşliğinde şarkılarının söyleyen Berkay’ın yakın arkadaşları Oğuzhan Koç, Umut Kurt, Danla Biliç ve Defne Samyeli de ünlü popçuyu izlemeye gelenler arasındaydı.

Yakın dostu Oğuzhan Koç’u alkışlar arasında sahneye davet eden Berkay, kendisine verdiği ‘Sonunda’ parçasını sanatçı dostu ile birlikte söyledi. İlk yarının sonuna doğru sahneye konuk olan Oğuzhan Koç ‘Hoş geldiniz. Sürpriz olsun diye arkada bekliyordum. Ama aranızda olup bu muhteşem konserde ben de eğlenmek isterdim’ dedi. Oğuzhan Koç’ın çok yakın dostu ve kıymetli bir arkadaşı olduğunu söyleyen Berkay ‘Benim de senden bir isteğim olamaz mı’ diyerek şarkı istedi. ‘Yokluğunda Yüz Çevirdim Aşka’ ve ‘Ağlamadım’ şarkılarını söyleyen Oğuzhan Koç, sanatçı dostuna sarılarak mikrofonu devretti.  

Geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu yeni yeklisi ‘Anladım’ın  çok kısa sürede sevilmesinden memnuniyetini dile getiren Berkay ‘Şu an her fırsatta stüdyoya kapanıyorum. Sırada bekleyen iki şarkı var. Onları da çok bekletmeden sizlerle buluşturacağım’ dedi.

Turkcell Vadi Hakkında;


28 Temmuz’da açıklanan dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta 3 altın ödül birden kazanan Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi, etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ve sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Anahtar Kelimeler:
KonserKonseriBerkayOğuzhan Koç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Festivali’nde Reckol, BEGE ve Murda İzleyenleri Coşturdu
İstanbul Festivali’nde Reckol, BEGE ve Murda İzleyenleri Coşturdu
Bodrum Gecesi Edis Konseriyle Alev Aldı
Bodrum Gecesi Edis Konseriyle Alev Aldı
Songül Karlı'ya Paris ışıltısı operasyonu
Songül Karlı'ya Paris ışıltısı operasyonu
Serdar Ortaç'ın tabutunu çaldılar
Serdar Ortaç'ın tabutunu çaldılar
Kenan Doğulu Yaz Konserleri turnesine başladı
Kenan Doğulu Yaz Konserleri turnesine başladı
Seren Serengil'in tatil gafı çalışanları kızdırdı
Seren Serengil'in tatil gafı çalışanları kızdırdı
Derya Uluğ'un ilk konseri Karadeniz'de verdi
Derya Uluğ'un ilk konseri Karadeniz'de verdi
Melek Mosso sağanak yağmur altında konser verdi
Melek Mosso sağanak yağmur altında konser verdi
Sanatcı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sanatcı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Irmak Arıca'dan iki yeni şarkı
Irmak Arıca'dan iki yeni şarkı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim