Berke Baran Kimdir? Nereli?

Sanatçı ve YouTube fenomeni olarak dikkatleri üzerine çeken Berke Baran 2001 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Malatyalı olan yakışıklı isim,müzik alanında eğitim almakta ve kendisini geliştirmektedir.

Günümüz itibariyle bir çok müizk şirketinden teklifleri almakta gelen teklifleri değerlendirmektedir. Başarılı insanlara karşı bir hayranlığı olduğunu dile getiren Berke Baran , küçük yaştan itibaren müzik ve tiyatro eğitimi de almış, eğitimli bir sanatçı olma yolunda devam etmekte.

İlk albüm çalışması dünyaca unlu plak şirketi Sony Müzik etiketi ile çıkmaya hazırlanıyor.

Resmi instagram hesabını @bxrke olarak kullanmaktadır. Paylaştığı resimler ile de bir hayli ilgi odağı olan başarılı sanatçı gelecek dönemlerde bir çok başarılı müzik projesinde dünyaca unlu isimlerle yer alması bekleniyor.