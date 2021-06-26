Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beykoz'da Okullar Tatile Girdi, Kanolar Suya İndi

İstanbul’un en uzun sahil şeridine sahip ilçelerinden Beykoz’da okulların tatile girmesiyle çocukları kano heyecanı sardı, şehrin yakın tarihinde olduğu gibi ilçede su sporlarını yeniden canlandıracak eğitimler sahile de renk kattı.  

26 Haziran 2021 Cumartesi 09:32
Beykoz'da Okullar Tatile Girdi, Kanolar Suya İndi

Beykoz'da Okullar Tatile Girdi, Kanolar Suya İndi


Beykoz Belediyesi tarafından çocukları yaz aylarında spor, deniz ve eğlenceyle buluşturmak,  su sporlarına ilgiyi artırmak amacıyla başlatılan “Yaz Spor Eğitimleri” kapsamına açılan kurslar, çocuklara yaşıtlarıyla birlikte nitelikli eğitim ve keyifli anlar sunuyor.

Cumhuriyet’in erken yıllarından itibaren deniz sporlarının merkezi olan ilçede, kanoyla tanışıp uzman ellerde yeteneklerini geliştiren çocukların her biri geleceğe “yıldız” su sporcusu adayı olarak adım atıyor.

Su Sporları Merkezi Açıldı  

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan “Su Sporları Merkezi” nde yapılan kano derslerinde ilk olarak öğrencilere temel bilgiler veriliyor.

Su sporlarının amiral gemisi olarak hazırlan merkez çocuklara kanoyu sevdirecek temel malzemeler yer alıyor.    

9-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği kurslar hafta içi her gün ısınma ve antrenmanlarla başlıyor, eğitimler kapsamında kano, kürek gibi gerekli ekipmanlarla tanışan çocuklar antrenörleri eşliğinde denize açılıyor.

Antrenman alanına gelerek eğitimleri izleyen aileler de çocuklara destek vererek heyecanlarına ortak oluyor.   

Tarihi Kürek Yarışları 

Boğaz kıyısında olmanın avantajını hayatın her alanına yansıtan ilçede, 1908 yılında kurulan Beykoz Spor Kulübü, Beykoz Zindeler Yurdu’yla birleşerek su sporlarının da lokomotifi oluyor.

Tarihinde büyük kulüplerin takımlarının ağırlandığı ilk kürek yarışlarına ev sahipliği yapan Beykoz’da yetişen sporcular özellikle atlama, yüzme, kürek dallarında kazandıkları şampiyonluklarla 1930’lı yıllarda ilçeye altın çağını yaşatıyor.  

Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışlarına kadın sporcuların teşvik edildiği Beykoz, Türk Yelken Tarihi’nde ilk defa dünya turuna çıkıp alnının akıyla dönen Mustafa İhsan Denizaşan’ı da yetiştiriyor.

Su Sporları Festivali Yakında 

Beykoz Belediyesi ilçeyi yakın tarihte olduğu gibi yeniden su sporlarının gözdesi yapmak üzere faaliyet geçirdiği su sporları merkezinin yanı sıra düzenlediği festivallerle de adından söz ettirmek istiyor.

Geçmişte olduğu gibi kanodan yağlı direğe çeşitli eğlence ve yarışmalara sahne olacak “Su Sporları Festivali” için hazırlıklar sürüyor.

Festivallerle su sporlarına olan ilginin artması ve ilçeye dair geleneklerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.  

Turkcell GranFondo Heyecanı Beykoz’da Yaşandı
Turkcell GranFondo Heyecanı Beykoz’da Yaşandı
GranFondo | Dünyanın en popüler yol bisiklet yarışı Beykoz'da
GranFondo | Dünyanın en popüler yol bisiklet yarışı Beykoz'da
Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması başlıyor
Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması başlıyor
Sosyetik güzel Ebru Ceylan ölümden döndü
Sosyetik güzel Ebru Ceylan ölümden döndü
Beykoz 2020 Sempozyumu Sona Erdi
Beykoz 2020 Sempozyumu Sona Erdi
Kızılay Kan Bağışı Kahramanları'nı arıyor
Kızılay Kan Bağışı Kahramanları'nı arıyor
Kutlamalarda çelenksiz gelen AK Partili başkandan çirkin savunma
Kutlamalarda çelenksiz gelen AK Partili başkandan çirkin savunma
Beykoz Toygar Ormanı'nda neler oluyor | Pandemide gizemli kesim
Beykoz Toygar Ormanı'nda neler oluyor | Pandemide gizemli kesim
Son Güncelleme: 26.06.2021 09:28
Anahtar Kelimeler:
Beykoz BelediyesiBeykozOKULLAR TATİLKanolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mabel, Diana Ross, Parcels ve Jessie Ware’den hayranlarına harika havadisler!
Mabel, Diana Ross, Parcels ve Jessie Ware’den hayranlarına harika havadisler!
Bade İşçil'den aşı çıkışı | Ben oyuncu değil miyim?
Bade İşçil'den aşı çıkışı | Ben oyuncu değil miyim?
Mehmet Ali Erbil hakem mi oldu? Aracına FİFA kartı koydu
Mehmet Ali Erbil hakem mi oldu? Aracına FİFA kartı koydu
Şarkıcı Begüm Polat mest etti
Şarkıcı Begüm Polat mest etti
'Hadi Bakalım' şarkısı TikTok'ta rekor kırdı | 73 milyon kez
'Hadi Bakalım' şarkısı TikTok'ta rekor kırdı | 73 milyon kez
Fenomen Başak Ermiş, tayt yüzünden saldırıya uğramış
Fenomen Başak Ermiş, tayt yüzünden saldırıya uğramış
Push for Africa ve Parıltı Derneği çocukların geleceğine ışık tutuyor 
Push for Africa ve Parıltı Derneği çocukların geleceğine ışık tutuyor 
Mavi, Yeni Şarkısını Dinleyiciyle Buluşturdu | "İstediğim Değil"
Mavi, Yeni Şarkısını Dinleyiciyle Buluşturdu | "İstediğim Değil"
Ebru Keskin | İngilizce Ankara havası hit oldu
Ebru Keskin | İngilizce Ankara havası hit oldu
Sosyetik güzel Ebru Ceylan ölümden döndü
Sosyetik güzel Ebru Ceylan ölümden döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim