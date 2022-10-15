Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 13:38
Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Billur Kalkavan hayatını kaybetti


Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Billur Kalkavan (59) tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" ifadelerini kullandı.


BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde doğdu Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında bir program yaptı.

2012'de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.

Billur Kalkavan, uzun süredir Buğra Bahadırlı ile birlikte.

Anahtar Kelimeler:
KalkavanölümüBillur Kalkavan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Öztaş - Derya Tunç Milano'da evlendi
Mustafa Öztaş - Derya Tunç Milano'da evlendi
Sultan Bozkurt'un 15 telefon 11 arabası var!
Sultan Bozkurt'un 15 telefon 11 arabası var!
İTÜ Back to School Festivali'nde Güneş Rüzgarı esecek
İTÜ Back to School Festivali'nde Güneş Rüzgarı esecek
MGD Ödülleri | Yılın Haberi ödülü arkadaşımız Tarkan Abdullahoğlu'nun
MGD Ödülleri | Yılın Haberi ödülü arkadaşımız Tarkan Abdullahoğlu'nun
Kalamış'ta Görkemli Düğün
Kalamış'ta Görkemli Düğün
Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu dünya evine girdi
Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu dünya evine girdi
Ayçam | Ruhum star
Ayçam | Ruhum star
Gülşen'e jet soruşturma | Gözaltına alınacak
Gülşen'e jet soruşturma | Gözaltına alınacak
Sultan Bozkurt Terapi Şarkısı ile Tatilcileri Serinletti
Sultan Bozkurt Terapi Şarkısı ile Tatilcileri Serinletti
Gülben Ergen, Mestanlı'da soydaşların günlünü fethetti
Gülben Ergen, Mestanlı'da soydaşların günlünü fethetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim