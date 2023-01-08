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Bir kase çorba fiyatı 380 TL olmuş

Bir kase çorba fiyatını duyunca şoke olan oyuncu Reha Özcan, sosyal medya hesabından isyan etti: 'Bu olmaz ama ya...'

08 Ocak 2023 Pazar 09:45
Bir kase çorba fiyatı 380 TL olmuş

Bir kase çorba fiyatı 380 TL olmuş

Üç Kız Kardeş dizisinin başarılı oyuncusu Reha Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gittiği bir restoranda bir kase çorbanın 380 lira olmasına isyan etti. Artan fiyatlara tepki gösteren oyuncu, "Az çorba ile ekmek yedim. Bu olmaz ama ya" dedi.


Oyuncu Reha Özcan, bir kase çorbanın fiyatını duyunca isyan etti: 'Bu olmaz ama ya...'

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde İclal Aydın ile başrolü paylaşan usta oyuncu Reha Özcan, bir süredir çekimler nedeniyle Ayvalık'ta kalıyor.

İzin gününde İstanbul'a gelen Özcan, bir kase çorba için istenen fiyata sessiz kalamadı.

"BİR KASE ÇORBA 380 TL"

Twitter hesabından artan fiyatlara sitem eden Reha Özcan, "Geçen gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yemeğe davet ettiler, pek sevmem ama gittik. Menü geldi, 'Ne güzel şeyler varmış' dedim. Sonra 'çorba ile başlarım bir iki şey daha sipariş ederim' dedim. Çorba 380 TL'ydi. Az çorba ile ekmek yedim. Bu olmaz ama ya" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ÇorbaKase
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