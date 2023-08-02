Birce Akalay LÖSEV Tatil Köyünde Çocuklarla Buluştu



Hem ekranlardaki hem de tiyatro sahnelerindeki performanslarıyla övgü alan başarılı oyuncu Birce Akalay, Bodrum Turgutreis’te bulunan LÖSEV - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın Tatil Köyünü ziyaret etti.

Yaptığı ziyarette sosyal medyadan canlı yayın yapan Akalay, herkesi gönüllü olmaya, lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar için bir şeyler yapmaya davet etti.

Çocukların tatil köyünde neler yaptığını anlattığı canlı yayına LÖSEV’in iyileşmiş gençleri ve çocukları da katıldı.